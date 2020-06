Wat eten we vandaag? Vietnamese carpaccio

Carpaccio van rundvlees voorzien van verse kruiden en Vietnamese smaakmakers: we wilden dat we dit sublieme idee zelf hadden bedacht. Maar nee hoor, het was het Antwerpse restaurant BÚN dat ons op het idee bracht. We besloten om een eigen versie te maken en willen onze carpaccio voortaan alleen nog maar op deze manier.

Ingrediënten

Voor 2 à 3 personen

160 gram carpaccio van rundvlees

Handje pinda’s, geroosterd en fijngehakt

1 eetlepel koriander, fijngehakt

1 eetlepel munt, fijngehakt

1 handje gebakken uitjes

Rasp van 1 limoen

Snuf chilivlokken

Voor de dressing

1 eetlepel sesamolie

1,5 eetlepel sojasaus

½ eetlepel sweet chili saus

Kneepje limoensap

1/4 eetlepel sriracha

1 theelepel pindakaas

Met deze hoeveelheden maak je een voorgerecht voor twee personen. Maar je zou het ook op één grote schaal kunnen serveren en op tafel zetten als een bijgerecht, bij wijze van food sharing, op z’n Aziatisch.

Ga voor het vlees naar een goede slager en laat het in dunne, maar niet té dunne plakjes snijden. Hierdoor proef je het vlees veel beter en krijgt het gerecht veel meer smaak. Zorg er ook voor dat je het vlees minstens een half uur op kamertemperatuur laat komen. Zo haal je de ergste kou eraf en proef je de smaak stukken beter.

Zo maak je de Vietnamese carpaccio

Maak eerst de dressing. Doe daarvoor alle ingrediënten in een kommetje en roer goed.

Laat de carpaccio op kamertemperatuur komen en schik de plakjes op een groot bord.

Verdeel er eerst de verse kruiden over en vervolgens de pinda’s, de uitjes, de chilivlokken en de limoenrasp.

Druppel er vlak voor opdienen voorzichtig een beetje van de dressing overheen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.