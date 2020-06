Wat eten we vandaag? Thai beef salade (Thaise salade met biefstuk)

Het is één van de grote favorieten bij Thaise (afhaal)restaurants: Thai beef salade. Oftewel: Thaise biefstuksalade. Met een verslavend lekkere dressing op basis van vissaus, limoen en suiker. Het leuke is dat je die salade ook goed zelf kunt maken, helemaal naar jouw smaak.

Gebruik de mooiste, meest rijpe tomaten die je kunt vinden. Of ga bijvoorbeeld voor van die leuke cherrytomaten in allerlei kleuren (die wilden wij eigenlijk ook gebruiken voor dit recept, maar die waren op dat moment niet voorhanden).

Hou je niet van koriander? Vervang ‘m dan eventueel door Thaise basilicum. Ook een waanzinnig lekkere smaakmaker. Of houd het gewoon bij de verse munt.

Bij deze Thai beef salade maakten we nog geroosterde, gemalen rijst. Een superlekker ingrediënt dat naast een notige smaak ook extra textuur toevoegt. Maar voel je vrij om dat weg te laten.

Deze salade is behoorlijk vullend, maar wil je ‘m nog meer body geven, serveer ‘m dan met wat gekookte rijst of vermicelli.

Thai beef salade: zo maak je ‘m

Klop de ingrediënten voor de marinade door elkaar. Snijd het vlees in dunne plakjes (tegen de draad in) en leg ze ongeveer 10 minuten in de marinade.

Meng ook alle ingrediënten voor de dressing. Leg de ui alvast in de dressing.

Verhit een droge koekenpan op medium vuur en rooster de rijst in 5 tot 10 minuten goudbruin en geurig. Schep het in een vijzel en vermaal het tot poeder. Zet weg.

Zet een wok of pan op hoog vuur, voeg een beetje van de olie toe en bak de plakjes rundvlees in 3 tot 4 minuten tot ze medium rare zijn. Je wil dus vooral een mooie rode binnenkant en een bruin korstje.

Meng alle ingrediënten voor de salade vervolgens door elkaar, samen met het vlees. Bestrooi met de rijsttopping en serveer. Eet smakelijk!