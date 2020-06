Wat eten we vandaag? Open lasagne met paddenstoelen en groene kruiden

Wat is dat precies, een open lasagne? Een vraag die je onvermijdelijk krijgt als je aankondigt dat je dit gerecht gaat maken. Maar laat het je vooral niet tegenhouden en laat ook vooral de smaak spreken. We kunnen je immers garanderen: open lasagne met paddenstoelen, groene kruiden, pijnboompitjes en een romige wijnsaus is – naast een keer wat anders – fenomenaal lekker.

Ingrediënten

Voor 4 personen

2 sjalotjes, fijngesnipperd

2 dl witte wijn

5 dl groentebouillon

2 dl room

Zeste van 1 citroen

400 gram paddenstoelen (een mix, of paddenstoelen uit het seizoen)

Flinke klont boter

400 gram lasagnevellen, door midden gebroken

Handje pijnboompitten, geroosterd

Blokje Parmezaanse kaas

Zout & Peper

Voor de groene kruiden

Handje basilicumblaadjes

Handje peterselie

Scheutje olijfolie

Kneepje citroensap

Bij open lasagne gebruiken we de lasagnevellen alsof het een andere pastasoort zou zijn (zoals spaghetti), dus niet om een vastere ovenschotel mee te maken zoals we dat klassiek gewend zijn. We maakten er al eerder eentje met maïs, rivierkreeft en dragon, maar dit keer is het tijd voor een super lekkere vega variant.

Kies voor de paddenstoelen een mooie mix uit (voorverpakt, of bijvoorbeeld een mix van kantharellen, oesterzwammen, en kastanjechampignons van de markt).

Zo maak je de open lasagne met paddenstoelen

Maak eerst het mengsel van groene kruiden. Doe daarvoor alle ingrediënten in een vijzel en stamp de blaadjes grof.

Kook de sjalot, wijn en bouillon in een pan en breng aan de kook. Voeg de room en de citroenzeste toe en breng op smaak met zout en peper. Gebruik dit mengsel om de gehalveerde lasagnevellen in te koken.

Bak (terwijl de lasagne kookt) de paddenstoelen in een pan met een flinke klont boter en breng op smaak met zout en peper.

Tip: laat sommige paddenstoelen in hun geheel en hak andere paddenstoelen juist fijn, dat geeft een leuk effect.

Serveer de pasta in een diep bord, schep er een flinke schep van de paddenstoelen bij en lepel er wat van de groene kruiden en de pijnboompitjes bij.

Rasp er vlak voor serveren nog wat verse Parmezaanse kaas over.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.