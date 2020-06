Wat eten we vandaag? Miso aubergine pizza

Miso aubergine op een pizza. Door Euro Pizza (van de jongens van restaurant Europa in Zaandam) ontdekten we hoe gruwelijk lekker en logisch miso op een pizza is. Dus waarom niet miso aubergine pizza?

Ingrediënten

Voor 2 pizza’s:

2 pizzabodems (kant-en-klaar of zelfgemaakt)

1 blik gepelde tomaten van goede kwaliteit (liefst San Marzano)

2 bollen mozzarella

1 theelepel gedroogde chilivlokken

Zout & peper

Paar blaadjes verse basilicum

Voor de miso aubergines:

2 kleine aubergines (of een mix van verschillende vormen)

1 eetlepel witte of gele miso

1 eetlepel mirin

1 eetlepel sake

1 eetlepel suiker

2 theelepels sesamolie

Sesamzaadjes

Een snuf zout

Bij Euro Pizza beleggen ze hun Pizza Margherita met comté, mozzarella, ricotta, gerookte tomaat, miso en basilicum. „Het is vanaf nu ondenkbaar dat we ooit nog een pizza margherita eten zónder miso erop”, schreven we over deze hemelse combinatie.

En nu we toch hard bezig zijn om de aubergines te redden, bedachten we dit recept voor miso aubergine pizza. Een beetje gek, maar zéker lekker. De miso zorgt voor de umami en een beetje zoetigheid, de chili brengt de hitte en de smaken zout en bitter zijn ook van de partij.

Je kunt voor deze pizza’s kant-en-klare pizzabodems kopen (naturel, maar we zijn ook fan van de groentebodems van Magioni). Of maak ze zelf.

Miso aubergine pizza

Verwarm de oven voor op 220 graden.

Snijd de aubergines in plakken. Bestrooi ze met een beetje zout.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en bestrijk met een eetlepel sesamolie. Wrijf de aubergines aan beide kanten over de bakplaat met sesamolie (zodat de olie aan beide kanten zit) en verdeel ze over de bakplaat.

Bak ze 15 tot 20 minuten in de voorverwarmde oven, totdat het vruchtvlees mooi zacht is geworden en de aubergines beginnen te krimpen.

Maak ondertussen de miso dressing. Verwarm daarvoor de mirin en sake in een klein pannetje. Breng aan de kook, laat 20 seconden pruttelen en zet het vuur laag. Roer de miso en de suiker erdoor met een garde, tot de suiker is opgelost. Haal het pannetje van het vuur en voeg de overige eetlepel sesamolie toe.

Check of de aubergines gaar zijn, haal ze uit de oven en zet de temperatuur van de oven op 250 graden.

Leg de pizzabodems op twee bakplaten. Plet de San Marzano-tomaten tussen je vingers en verdeel ze over de pizzabodems. Let op dat er niet teveel vocht uit het blik mee komt; schep dat er zo nodig af. Bewaar het vocht en gebruik het bijvoorbeeld in risotto of in een saus.

Beleg de pizza’s met de gebakken aubergine. Schep de miso dressing op de plakjes aubergine. Verdeel de mozzarella over de pizza’s en bestrooi met de gedroogde chili. Voeg naar smaak zout en peper toe.

Laat de miso aubergine pizza’s in 8 tot 10 minuten gaar worden in de oven. Haal ze eruit, bestrooi ze met de verse basilicum en snijd ze in stukken.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.