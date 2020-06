Wat eten we vandaag? Krokante kip met granaatappelsiroop en bulghursalade

Waarom wij zo gek zijn op kip, is omdat je er duizend en één bereidingen aan kunt geven. Roosteren, pocheren, frituren… Maar onze favoriet blijft superkrokant in de pan bakken. En met de toevoeging van granaatappelsiroop wordt je kip zoet, zuur én extra crispy.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

1 grote tomaat

1 bosui

1 klein bosje verse peterselie

Paar takjes verse munt

150 gram fijne bulghur

Handvol walnoten

1/2 citroen

4 kippendijen

Peper en zout

75 ml granaatappelsiroop

1 theelepel sesamzaadjes

Olie, om in te bakken

Verwar granaatappelsiroop (of granaatappelmelasse) niet met granaatappelsap! Je vindt granaatappelsiroop bij Turkse en Marokkaanse winkels, sommige biologische winkels, Oil & Vinegar en bij Souq online. Tegenwoordig kun je het ook in veel supermarkten kopen.

Krokante kip met granaatappelsiroop en bulghursalade

Doe de 150 gram bulghur in een kom en giet er 250 ml kokend water op. Dek de kom af met plastic folie en laat 20 minuten staan.

Rooster de walnoten kort in een droge koekenpan en hak vervolgens de noten grof.

Snijd de tomaat in kleine blokjes en de bosui in fijne ringetjes. Hak de peterselie en munt fijn (gooi de steeltjes weg). Meng deze ingrediënten (en de walnoten) door de gare bulghur. Breng de salade op smaak met citroensap, 25 ml granaatappelsiroop (de rest bewaar je voor de kip), peper en zout.

Kruid de kippendijen met peper en zout. Bak de kip gaar en krokant in een koekenpan met wat olie, in ongeveer 15 minuten. Als de kip bijna gaar is, zet je het vuur laag en voeg je de granaatappelsiroop toe en wentel je de kip hier in. Bak de kip nu vooral nog even door op de huid om een super krokant velletje te krijgen.

Haal de kip nu uit de pan en bestrooi snel met sesamzaadjes. Serveer de kip met de bulghursalade.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.