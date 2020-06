Wat eten we vandaag? Krokant gebakken burrata voor bij de borrel

Beeld je een vrijdagmiddag in met een zonovergoten terras, een goed glas wijn en goed gezelschap. Wat mag daar onmogelijk aan ontbreken? Juist ja: krokant gebakken burrata met romescosaus, heerlijk om met wat toastjes op te dippen.

Ingrediënten Voor 2 personen, als voorgerecht 125 gram bloem

1 groot ei, geklutst

150 gram panko

1 grote bal burrata

Neutrale olie, om te frituren Voor de romescosaus 350 gram geroosterde rode paprika’s, uitgelekt

50 gram gehakte amandelen

1, 5 eetlepel tomatenpasta

1 eetlepel olijfolie

1 teentje knoflook

Sap van ½ citroen

3 eetlepels verse peterselie

2 eetlepels gehakte basilicum

Zout & Peper Extra Een paar blaadjes verse basilicum, ter afwerking

Brood om te dippen

Burrata zien we steeds vaker opduiken op menukaarten. Logisch ook, want wie vindt dit smeuïge broertje van mozzarella nou niet lekker? Om nog wat extra decadentie toe te voegen, bakken we de burrata in dit recept in een krokant jasje van panko, zoals we zagen bij Spoon Fork Bacon. We kunnen je vertellen: dit is pure verwennerij.

De romescosaus is trouwens een supermakkelijke en snelle smaakbom. Die maak je gewoon met gegrilde paprika’s uit een glazen potje. Heb je nog wat over? Vries ze in. Je kan er later nog altijd een lekkere pasta of deze bloemkoolsteak met hazelnoten mee maken.

Zo maak je de krokant gebakken burrata

Zet een bordje met daarop een stukje bakpapier klaar.

Doe de bloem, het ei en de panko in diepe borden en schik de borden op je aanrecht in die volgorde, van links naar rechts.

Wentel de burrata voorzichtig in de bloem, vervolgens in het geklutste ei en vervolgens in de panko.

Wentel de bal vervolgens opnieuw door het ei en vervolgens een tweede keer door de panko. Leg de bal voorzichtig op het bordje met een stukje bakpapier en zet een kwartiertje in de vriezer.

Doe voor de romescosaus alle ingrediënten in de keukenmachine (of maatbeker, als je met een staafmixer werkt) en mix tot een gladde massa. Verwarm de saus in een pannetje gedurende 5 à 7 minuten.

Vul een grote koekenpan met frituurolie en verwarm tot zo’n 180 graden.

Haal de burrata uit de vriezer en frituur deze voorzichtig in de pan (voor ongeveer 3 à 4 minuten). Als de burrata goudbruin is, kun je ‘m voorzichtig uit de pan scheppen en laten uitlekken op een bord met een vel keukenpapier. Breng op smaak met wat grof zout en verse peper.

Giet de romescosaus uit in een diep bord en leg de gefrituurde burrata in het midden van de saus. Werk af met verse basilicum en serveer met getoast brood.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.