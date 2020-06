Wat eten we vandaag? Gnocchi met witte asperges, spinazie en pancetta

Zodra het aspergeseizoen op stoom is, kunnen we het witte goud niet vaak genoeg eten. Ditmaal bedachten we een recept voor gnocchi met witte asperges. Erg lekker met pancetta, spinazie en krokante hazelnoten. En de grap is: dit gerecht staat binnen een kwartier op tafel.

Ingrediënten Voor 4 personen: 500 gram gnocchi

500 gram witte asperges, geschild en in stukjes van 1,5 cm

150 gram babyspinazie

100 gram pancetta, in blokjes

1 sjalot, fijngesneden

100 gram hazelnoten

Geraspte Parmezaanse kaas, naar smaak

Kneepje citroensap

Klontje boter

Snufje nootmuskaat

Zout & peper Gnocchi met witte asperges Rooster de hazelnoten in een droge koekenpan (tip: gebruik de pan waarin je zo ook de pancetta gaat bakken, dat scheelt afwas) en hak of stamp ze daarna (bijvoorbeeld in een vijzel). Bak de blokjes pancetta vervolgens in de koekenpan tot het vet gesmolten is en ze een lekker kleurtje hebben. Schep ze uit de pan en laat ze uitlekken op keukenpapier. Kook ondertussen de gnocchi volgens de aanwijzingen op de verpakking; dat duurt meestal een minuut of twee. Doe een klontje boter bij het achtergebleven vet van de pancetta in de pan en voeg dan de stukjes witte asperge en de sjalot toe. Bak ze in ongeveer 3 tot 4 minuten zacht, tot ze beginnen te kleuren. Voeg dan ook de gekookte gnocchi toe, schep goed door en laat een minuut of twee meebakken. Doe de spinazie erbij in de pan en laat slinken. Voeg ook de blokjes pancetta toe om nog even mee te verwarmen. Serveer de gnocchi met de verkruimelde hazelnoten eroverheen. Maak af met een beetje nootmuskaat, een kneepje citroensap en geraspte Parmezaanse kaas. Voeg naar smaak zout en peper toe.

