Wat eten we vandaag? Een enorme pan spaghetti met mosselen

Ingrediënten

Voor 2 personen

200 gram spaghetti

1 kilo mosselen

1 bosje peterselie

1 sjalot

1 grote vleestomaat

2 teentjes knoflook

Extra vergine olijfolie, naar smaak

1⁄2 glas droge witte wijn

Zout en peper, naar smaak

Zo maak je de spaghetti met mosselen

Was en spoel de mosselen onder koud stromend water. Gooi beschadigde schelpen of schelpen die al ver open staan weg. Zet een kookpan met ruim water en zout op voor de pasta.

Hak de peterselie fijn, snipper de sjalot en snijd de knoflook in superdunne plakjes. Snijd de tomaat in blokjes. Zet een hele grote brede pan op het vuur en bak de sjalot en knoflook in wat olijfolie licht goed bruin. Doe dan de tomatenblokjes erbij en schep goed om.

Voeg de mosselen toe, doe de deksel op de pan en laat 1 minuutje op hoog vuur zo staan. Zet dan het vuur op medium, voeg de witte wijn toe en schud het geheel goed om. Leg de deksel weer terug op de pan en laat het geheel ongeveer 4 minuten koken, totdat alle mosselen mooi open staan. Schud de pan af en toe om.

Kook ondertussen de spaghetti al dente volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg de spaghetti toe aan de pan met mosselen en schep het geheel om. Bestrooi met de peterselie en dien de pan spaghetti met mosselen direct op.