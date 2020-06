Wat eten we vandaag? De állerlekkerste barbecue-groentespiesjes

Niemand die echt wild wordt van een groentespiesje op de bbq, toch? Tot nu. Want met dit recept van The Kitchn maak je de állerlekkerste groentespiesjes die er zijn. Wat ze zo lekker maakt? Een waanzinnig lekker balsamico-glazuur.

Ingrediënten

Voor 8 tot 10 groentespiesjes:

1 courgette

2 rode uien, in partjes

2 grote handen kerstomaten (evt. in verschillende kleuren)

1 bakje snoeppaprika’s

Een paar blaadjes basilicum

Olijfolie

120 ml balsamico-azijn

2 eetlepels Dijon-mosterd

2 tenen knoflook, fijngehakt

Zout & peper

8 tot 10 lange satéspiesen

Zo maak je deze barbecue groentespiesjes

Week eerst de satéstokjes in water. Dat voorkomt dat ze vlam vatten op de barbecue.

Maak ondertussen het balsamico-glazuur. Meng daarvoor de balsamico-azijn, knoflook en Dijon-mosterd in een steelpannetje en verwarm op medium vuur. Zodra het gaat bubbelen, laat je het vijf minuten zachtjes inkoken tot een mooi, dik glazuur.

Snijd de groenten, als je dat nog niet had gedaan. De courgette kun je in lange linten schaven en opvouwen, of gewoon in dikke plakjes snijden. Hussel de groenten in een kom met wat olie en zout en peper. Rijg de groenten daarna aan de spiesjes.

Als je barbecue op temperatuur is, leg je de groentespiesen erop. Draai ze na twee minuten om en laat ze nog eens twee minuten grillen.

Zorg dat de spiesen niet te hard gaan: leg ze op het gedeelte van je bbq waar de temperatuur lager is. Bestrijk de spiesjes met het balsamico-glazuur en draai ze na een minuutje om. Dit herhaal je net zolang tot de groenten gaar zijn.

Bestrijk de groentespiesjes voor het opdienen nog één keer met het glazuur en leg wat blaadjes basilicum over de tomaatjes.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.