Wat eten we vandaag? Crunchy zoetzure salade met augurk, venkel en walnoten

Deze zoetzure salade met augurk, venkel en walnoten is voor alle fans van pickles en ander zoetzuur. De basis bestaat uit knapperige stukjes augurk en het augurkensap gebruiken we voor de dressing. Superlekker met knapperige venkel en geroosterde walnoten.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

65 gram walnoten

1 kleine ui, in halve ringen

1 venkelknol, in reepjes gesneden, de venkeltoppen bewaard

1/2 pot plakjes augurk (ongeveer 200 gram)

Handje ingelegde radijs (optioneel)

Flinke hand verse dille, grof gehakt

Olijfolie

Voor de dressing:

3 eetlepels augurkensap

3 eetlepels rode wijnazijn

2 theelepels Dijon mosterd

1/4 theelepel gedroogde chilivlokken

Zout & peper

Dit recept is officieel afkomstig van website Bon Appétit en we hebben het nu al een paar keer gemaakt. Inmiddels passen we het aan naar onze eigen smaak. Dat kun jij ook! Mix lekker met wat je nog in huis hebt, of gebruik je zelfgemaakte pickles. Wij gooiden er nog een handje prachtig roze ingelegde radijs doorheen, maar dat hoeft natuurlijk niet (of vervang door verse radijs).

Maak je op voor een salade die knapperig, fris en zuur is en die tintelt op je tong.

Zo maak je deze zoetzure salade

Verwarm de oven voor op 175 graden. Leg de walnoten op een bakplaat en rooster ze in 8 tot 10 minuten goudbruin in de oven. Hussel ze halverwege even.

Klop in een kommetje de ingrediënten voor de dressing door elkaar. Breng op smaak met zout en peper. Leg de uiringen minimaal 5 minuten in de dressing (zo verliezen ze wat van hun scherpe smaak).

Meng in een grote kom de plakjes augurk met de venkel, de radijsjes (optioneel) en de dille. Giet de dressing met de ui erbij en schep door elkaar.

Hak de walnoten grof en strooi ze over de zoetzure salade. Maak af met de achtergehouden venkeltoppen en een scheut olijfolie.

