Wat eten we vandaag? Chicken katsu curry (Japanse curry met krokante kip)

Wij moeten de eerste persoon nog tegenkomen die níét wild wordt van een goede curry. Maar er is meer dan curry madras en Indiase butter chicken. Neem nou deze Japanse chicken katsu curry met krokante kip. Ongelooflijk lekker.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

4 kippendijen

120 gram bloem

180 gram panko (Japans broodkruim)

2 eieren, losgeklopt

Zonnebloemolie, om te bakken

Zout

Gekookte rijst, voor erbij

Voor de curry:

1 ui, fijngehakt

2 tenen knoflook, fijngehakt

1 eetlepel verse gember, geraspt

1 eetlepel bloem

1 theelepel kerrie

1 theelepel garam masala

1 theelepel kurkuma

Snufje gedroogde chili (naar smaak)

2 theelepels rijstazijn

2 theelepels honing

650 ml kippenbouillon

1/2 winterpeen, in halve plakjes

2 zoete aardappels, in blokjes

Handje edamame (zonder de peulen)

1 eetlepel maizena

Zout

Scheutje zonnebloemolie

Vlak voor de lockdown waren we bij het bijzondere Kiiro in Rotterdam: het eerste Japanse curry house in Nederland. Japanse curry wordt meestal geserveerd met rijst en krokante katsu erbovenop: zeg maar de Japanse variant van de schnitzel.

Tel uit je winst: krokante kip én een heerlijke, kruidige curry? Dat is culinaire verwennerij to the max.

Lekker vegetarisch kan ook

Wil je er een vegetarische curry van maken? Gebruik dan tofu in plaats van kip (goed uitgelekt en in blokjes of dunne plakken gesneden) en bak die op dezelfde manier krokant.

Zo maak je chicken katsu curry

Pak er een grote pan bij en verhit daarin een scheutje zonnebloemolie voor de curry. Bak de ui en laat die in ongeveer 10 minuten op laag vuur zacht worden.

Voeg de knoflook en de geraspte gember toe en laat ongeveer een minuutje meebakken. Doe daarna de kerrie, garam masala, kurkuma en gedroogde chili in de pan en laat ongeveer 30 seconden bakken, tot er heerlijke geuren opstijgen.

Roer de bloem erdoorheen en laat ongeveer een minuut bakken. Giet er dan de kippenbouillon op en roer samen met de bloem tot een glad mengsel. Voeg ook de rijstazijn en de honing toe. Breng aan de kook en zet het vuur laag.

Voeg de stukjes wortel en de zoete aardappel toe en laat alles 15 tot 20 minuten op laag vuur garen, tot de groenten beetgaar zijn.

Bereid ondertussen de krokante kip. Zet drie borden klaar: eentje met bloem, eentje met losgeklopte eieren en eentje met panko.

Leg een vel bakpapier of plasticfolie over de kippendijen en sla ze met een deegroller plat tot mooie dunne schnitzels. Bestrooi ze aan beide kanten met zout.

Verhit een flinke laag olie (van ongeveer 2 cm hoog) in een pan. Haal de kipschnitzels achtereenvolgens door de bloem, het ei en de panko. Druk goed aan, zodat ze helemaal bedekt zijn.

Bak de schnitzels in de olie aan beide kanten bruin; dat zou ongeveer 4 minuten per kant moeten zijn. Laat uitlekken op keukenpapier.

Terug naar de curry. Meng de eetlepel maizena met twee eetlepels water in een kommetje en roer die door de curry, om in te dikken (curry dik genoeg? Sla deze stap dan over). Roer de edamame erdoorheen.

Snijd de krokante kip in reepjes. Lepel de katsu curry over de rijst en leg de krokante kip er bovenop.

