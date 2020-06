Wat eten we vandaag? Andijviestamppot met zoete aardappel en krokant chorizokruim

Stamppot andijvie, maar dan met een vrolijk zomers tintje. Dát is deze andijviestamppot met zoete aardappel en krokant chorizokruim. Dat kruim mag je rijkelijk over de stamppot heen laten dwarrelen, als ware het confetti. Leuker wordt het niet aan tafel.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

400 gram andijvie

500 gram kruimige aardappels, geschild

500 gram zoete aardappels, geschild

2 tenen knoflook, gepeld en geplet

1 chorizo (250 gram), in blokjes

2 sneetjes oud brood, in stukjes

Klont boter en/of scheutje room en/of scheutje melk

Zout & peper

Door chorizo fijn te hakken, uit te bakken en te mengen met broodkruim krijgt het een krokant tintje. Heel erg lekker om je stamppot mee te versieren.

Andijviestamppot met zoete aardappel

Snijd alle aardappels in stukken en kook ze in water met een snuf zout in ongeveer 15 tot 20 minuten gaar. Voeg ook de geplette tenen knoflook toe aan de pan.

Snijd ondertussen de chorizo in kleine blokjes en maal ze in een keukenmachine tot een fijner kruim. Haal ze eruit en maal de stukjes brood ook tot kruimels.

Bak in een ruime koekenpan eerst de chorizokruimels tot het meeste vet eruit is gelopen en het kruim knapperig is. Schep het met een schuimspaan uit de pan en laat uitlekken op wat velletjes keukenpapier.

Veeg met een prop keukenpapier het meeste achtergebleven vet uit de pan en gooi het weg, maar laat ongeveer een eetlepel achter (in plaats van het weggooien, zou je het ook in een potje kunnen scheppen voor later gebruik). Bak het broodkruim in het achtergebleven vet van de chorizo knapperig. Schep het daarna uit de pan en meng met de chorizo.

Als de aardappels gaar zijn, giet je ze af. Laat ze daarna een paar tellen droog stomen op hoog vuur. Voeg een klontje boter en/of een scheutje room of melk toe en stamp tot een mooie puree. Zorg dat je de tenen knoflook ook fijn stampt.

Meng de andijvie door de aardappelpuree en laat nog 2 à 3 minuten verwarmen op laag vuur (dan slinkt de andijvie een beetje). Breng op smaak met zout en peper.

Schep op een bord en strooi het chorizo-broodkruim als confetti uit over de andijviestamppot.

