Wat eten we vandaag? Aardbeientoetje met geroosterde aardbeien en sumak

Laat het maar aan Yotam Ottolenghi over om te bedenken dat sumak en aardbeien heel goed samengaan. Wij maakten een aardbeientoetje geïnspireerd op het bijzondere recept van de beroemde kookgod.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

600 gram rijpe aardbeien, over de lengte gehalveerd en zonder kroontje

1 citroen (de rasp en het sap)

Paar takjes munt

900 gram Griekse yoghurt

120 ml slagroom (ongezoet, ongeslagen)

140 gram poedersuiker

1 1/2 eetlepel sumak + extra

1 theelepel vanille-extract

Snufje zout

Heb je nog een paar overrijpe aardbeien liggen? Rooster ze! Een ideale manier om te verhullen dat ze eigenlijk niet zo veel textuur meer hebben. Het maakt de aardbeien heerlijk zoet en sticky.

Sumak ken je als die piepkleine, friszure gedroogde besjes die er eigenlijk uitzien als een poeder. Tegenwoordig kun je het in de meeste supermarkten wel kopen. En check anders even de Turkse winkel of marktkraam.

Voor dit recept maken we zelf een snelle hangop. Wil je ‘t helemaal snel houden, koop dan kant-en-klare hangop of vervang door enkel Griekse yoghurt. Maar we moeten wel bekennen dat onderstaand recept een super romige, stevige yoghurt oplevert die de extra moeite meer dan waard is.

Aardbeientoetje met geroosterde aardbeien

Verwarm de oven voor op 200 graden.

Begin met de snelle hangop. Meng de yoghurt met de helft van de poedersuiker en een snuf zout. Hang uit te lekken in een schone theedoek die je in een vergiet hangt. Zet het vergiet op een kom of bord en zet er iets zwaars op (een bord of kom). Laat minstens 30 minuten uitlekken in de koelkast.

Meng in een ovenschaaltje de aardbeien met de sumak, het vanille-extract en twee eetlepels citroensap. Doe de overgebleven poedersuiker erbij, samen met 80 ml water. Leg er een paar takjes munt tussen (bewaar nog een paar blaadjes voor de garnering).

Zet de aardbeien in de oven en laat zo’n 20 minuten roosteren. Schep halverwege even door. Laat afkoelen.

Meng de uitgelekte yoghurt met de room en geraspte citroenschil. Zet in de koelkast tot gebruik.

Hak de achtergehouden blaadjes munt fijn.

Tijd om het aardbeientoetje te gaan opbouwen! Schep een laagje van de geroosterde aardbeien in een glaasje en schep er wat van de yoghurt op. Herhaal dit en schep dan nog wat van het sap uit het ovenschaaltje over de aardbeien heen. Maak af met de fijngehakte munt en bestrooi met nog wat extra sumak.

