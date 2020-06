Recept van de dag: Zomerse flammkuchen met courgette & pittig gehakt

Flammkuchen is zo’n gerecht waarbij je je creativiteit helemaal los kunt laten gaan. Zomer, winter, herfst of lente: voor ieder seizoen kunnen we wel een nieuwe combinatie bedenken om ons flammkuchendeeg mee te beleggen. Deze keer was het tijd voor een zomerse flammkuchen met courgette, gehakt, zure room en tijm.

Ingrediënten Voor 1 flammkuchen 1 roll kant-en-klaar deeg voor flammkuchen (of pizzadeeg)

125 gram zure room

5 dunne, geschaafde linten gele courgette

5 dunne, geschaafde linten groene courgette

Een paar takjes tijm Voor het gehakt 200 gram gehakt (of een plantaardig alternatief)

De blaadjes van 2 takjes tijm

5 zwarte olijven, ontpit en fijngehakt

1 theelepel tomatenpuree

Flinke snuf peper van de molen

Flinke snuf zeezout

1/4 theelepel nootmuskaat

1/2 theelepel lamskruiden

1/2 eetlepel sambal brandal Voor de garnering Een handje verse basilicum

Extra vierge olijfolie (of citroenolie)

In de supermarkt vind je normaal gesproken gewoon kant- en klaar flammkuchendeeg, maar zul je net zien: toen wij de boodschappen deden voor dit gerecht was die natuurlijk uitverkocht. Gelukkig kun je ook gewoon pizzadeeg nemen en het knapperig afbakken, en zo gezegd zo gedaan. Same same!

Zo maak je de zomerse flammkuchen met courgette Verwarm de oven voor op 225 graden. Zet een bakplaat klaar, rol er het pizzadeeg op uit en plooi langs de buitenzijde een dun randje naar binnen. Bak het pizzadeeg (zonder toppings) eerst 6 minuten in de voorverwarmde oven. Doe ondertussen de ingrediënten voor het gehakt in een kom en roer door elkaar. Bak dit mengsel af in een hete pan met een scheutje olijfolie, tot het gehakt gaar is. Haal het deeg uit de ogen, besmeer ‘m met de zure room (met de achterkant van een eetlepel), verdeel het gehakt erover en schik er vervolgens de linten courgette op: dubbelgevouwen en willekeurig. Werk af met een paar takjes tijm en bak nog eens 15 minuten in de warme oven. Haal uit de oven en werk af met verse basilicumblaadjes en een paar drupjes van je favoriete olijfolie. Wij gebruikten olijfolie met citroen en dat was heerlijk. Enjoy!

