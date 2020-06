Recept van de dag: Moeders’ saotosoep van chefkok London Loy

We zijn verliefd. Op het nieuwe kookboek van chefkok London Loy. Een ontzettend leuk, kleurrijk en creatief boek, met invloeden die reiken van de Bijlmer tot Paramaribo en weer terug. London reikt je met liefde familierecepten van authentiek Surinaamse gerechten aan, maar ook gerechten die helemaal van nu zijn. Denk aan groene wentelteefjes met bakbanaan, B.B.M.R. (bruine bonen met rijst) of zijn ‘Suviche’ (Surinaamse ceviche). Wij mogen een heel bijzonder recept met je delen: de saotosoep van London’s moeder.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

2 kilo kippenvleugels

1 winterpeen, in grove stukken

1 prei, in grove stukken

2 uien, gepeld en gehalveerd

1 bol knoflook, gehalveerd

Zonnebloemolie

15 gram bladselderij

8 laurierblaadjes

4 cm laos, gekneusd

3 stengels citroengras, gekneusd

15 pimentkorrels

1 baby paksoi, in reepjes

1 lente-ui, in ringen

50 gram soe-on (gebakken vermicelli, toko)

125 gram taugé

4 takjes bladselderij, fijngehakt

4 eieren, halfzacht gekookt en gehalveerd

75 gram aardappelfrietjes (chips)

4 eetlepels gebakken uitjes

300 gram rijst, gekookt (liefst van gisteren)

Ketjap, naar smaak

2 gele en/of rode Madame Jeanette pepers, fijngehakt, naar smaak

Benodigdheden:

Braadslee

Schuimspaan

Wacht even: saotosoep, het is toch sotosoep? Niet helemaal. Saotosoep is een Javaans-Surinaams gerecht, dat is ontstaan toen Javaanse migranten in Suriname een versie ontwikkelden van Indonesische soto ayam. Ze gebruikten de ingrediënten die daar voorhanden waren en zo ontstond saotosoep. Een favoriet van London.

Met een lange ingrediëntenlijst, maar London deelt dit recept heel handig op in vijf overzichtelijke stappen. Je kunt dit, daar zijn we zeker van.

London: “Ik eet mijn saotosoep het liefst met veel peper, rijst, aardappelfrietjes en een halfzacht gekookt ei. Je kan prima variëren met de garnituren, het verschil maak je met de kippenbouillon. Die moet echt hoog op smaak zijn. Bij dit recept staat de hoeveelheid kippenbouillon niet in verhouding tot het aantal personen. Je wilt deze bouillon namelijk echt op voorraad hebben in je vriezer, vandaar. Het is zeker genoeg bouillon voor vijftien porties. De garnituren kun je gewoon verdubbelen naar gelang het aantal personen.”

Moeders’ saotosoep

Verwarm de oven voor tot 190 °C. Hak voor de bouillon de kippenvleugels grof en verdeel ze over een ingevette braadslee. Rooster de kippenvleugels ongeveer 15 minuten in het midden van de oven.

Meng de winterpeen met de prei, ui, knoflook en een scheutje zonnebloemolie. Vermeng de groente met de kippenvleugels en rooster ze nog 15 minuten mee.

Verhit een grote soeppan op middelhoog vuur. Voeg de kippenvleugels, groente, bladselderij, laurierblaadjes, laos, het citroengras, de pimentkorrels en 6 liter water toe en breng het geheel aan de kook. Zet het vuur laag en laat ongeveer 3 uur pruttelen. Schep zo nu en dan het bovendrijvende schuim eraf.

Neem de kippenvleugels met een schuimspaan uit de bouillon en laat ze een beetje afkoelen. Pluk het kippenvlees van de botten af en zet opzij. De huid gooi je weg.

Verdeel de kippenbouillon over 4 kommen en voeg de kip, paksoi, lente-ui, soe-on, taugé, bladselderij en de eieren toe. Garneer met de aardappelfrietjes en de gebakken uitjes en serveer met de rijst, ketjap en Madame Jeanette.

