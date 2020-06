Recept van de dag: Mapo Tofu (voor wie het niet pittig genoeg kan zijn)

Mapo Tofu is een gerecht uit de Chinese provincie Sichuan. De gerechten uit deze streek worden vaak gekruid met sichuanpeper: een roze, bloemachtig pepertje met een unieke, bloemige smaak. Mapo Tofu is zo’n typisch gerecht uit Sichuan waarin je de sichuanpeper heel goed proeft. Let wel: spicy is hier een understatement. Niet voor watjes dus, maar zó ongelooflijk lekker.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

2 eetlepels zonnebloemolie

2 teentjes knoflook, fijngehakt

2 theelepels fijngehakte gember

150 gram gehakt (varkensgehakt of eventueel een plantaardig alternatief)

3 eetlepels mirin

1 eetlepel sojasaus

5 eetlepels Doubanjiang

250 ml kippenbouillon

1 eetlepel suiker

400 gram tofu, in dobbelsteentjes

1 eetlepel maïsmeel, aangelengd met 2 eetlepels water

1 theelepel Sichuan peper, fijngemalen

2 stengels bosui, in fijne ringetjes

Optioneel: scheutje Sichuanese chili-olie (prickly ash oil)

Mapo Tofu is in feite een heel eenvoudig gerecht. De hoofdingrediënten zijn gehakt, tofublokjes en Doubanjiang: een rode saus van gefermenteerde chili-bonen. Puur comfort food dus, al moet je wellicht wel even wennen aan de spicyness.

Voor dit gerecht zul je even een tripje naar de Aziatische supermarkt moeten maken. Maar we kunnen je verzekeren: dat is het zóóó waard! Wat heb je nodig?

Een zakje Sichuanese peperkorrels: deze hebben een uitgesproken bloemige smaak die je tong laat tintelen

Doubanjiang (of Toban Djan: saus van gefermenteerde chili-bonen)

Eventueel een flesje prickly ash olie: chili-olie op basis van Sichuanese peper

Zo maak je de Mapo Tofu

Verhit een pan met de zonnebloemolie. Bak daarin de knoflook en de gember tot ze zacht zijn. Voeg het gehakt toe, lepel er de mirin en de sojasaus over en roer met een houten lepel door elkaar. Bak tot het gehakt gaar is.

Voeg er de Doubanjiang, de kippenbouillon en de suiker aan toe en roer opnieuw. Schep er daarna de blokjes tofu doorheen. Laat de tofu minstens 5 minuten de smaken van de saus opnemen.

Meng in een apart kommetje het maïsmeel met het water en voeg toe aan de pan. Roer opnieuw en voeg tot slot al roerend de Sichuanese peper toe.

Serveer in een diepe kom en werk af met wat van de bosui. Voeg er eventueel nog een scheutje Sichuanese chili-olie aan toe. Let op: dit maakt het extra spicy!

Tip: Ook lekker met een handje verse koriander.

