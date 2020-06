Recept van de dag: Makkelijk bierbrood (leuk om te maken voor Vaderdag!)

Laat die bananen maar lekker op de fruitschaal liggen, want in plaats van bananenbrood bakken we vandaag bierbrood. Ontzettend makkelijk om zelf te maken en het belangrijkste: het levert een zalig, zacht brood op. Heerlijk bij de borrel.

Ingrediënten

Voor 1 bierbrood:

1 flesje bier van 330 ml

350 gram bloem

1 eetlepel bakpoeder

6 gram zout

25 gram kristalsuiker

25 gram boter, gesmolten

Dit bierbrood kan iedereen maken, want het is ongelofelijk simpel. En nog snel ook: even alle ingrediënten door elkaar roeren, 35 tot 45 minuten bakken in een hete oven en klaar ben je.

Het resultaat is een zacht, cake-achtig brood dat lekker kruimelt. Als je goed proeft, kun je de smaken van het bier er licht in terugproeven. Zoek dus vooral een heel lekker biertje uit voor dit brood. Maar van licht blond bier tot aan een donkere stout: het kan allemaal.

Zelf bierbrood maken

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de bakvorm in met een beetje boter.

Klop in een grote kom met een garde de bloem, bakpoeder, zout en suiker door elkaar. Verruil de garde voor een spatel en giet het bier bij de bloem. Meng het heel rustig met je spatel door elkaar, tot je een homogeen beslag hebt. Probeer niet te wild te mixen, dan wordt je brood wellicht taai.

Heb je nu een dik, rustiek beslag dat in de verste verte niet glad is? Helemaal goed, want dat was de bedoeling. Verdeel het over de ingevette bakvorm.

Druppel de gesmolten boter over de bovenkant van het beslag en laat het in ongeveer 35 tot 45 minuten bakken in de oven. Als het brood goudbruin is en een prikker er nagenoeg schoon uitkomt, is ‘ie goed. Laat 5 minuten afkoelen en wip het bierbrood dan uit de bakvorm.

Snijd het bierbrood in dikke plakken als het nog warm is (lekker!) en serveer. Lekker met wat zachte boter.

