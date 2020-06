Recept van de dag: Kapsalon met zoete aardappelfriet en kipshoarma

Wie zegt dat een kapsalon altijd een guilty pleasure moet zijn? Het type streetfood dat je alleen bij nachtelijke uren naar binnen schuift, als niemand je ziet? Als je ‘m zelf maakt en een beetje licht en fris houdt, kun je je homemade kapsalon ook prima als diner verorberen. Wij maakten een kapsalon met zoete aardappelfriet en kipshoarma.

Ook leuk om te maken met de kinderen trouwens. Want die gaan hier vast (ook) heel blij van worden.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

350 gram zoete aardappelfriet

300 gram kippendijen

2 theelepels shoarmakruiden

75 gram geraspte kaas

2 handjes ijsbergsla, in reepjes

3 eetlepels Griekse yoghurt

2 theelepels Sriracha (+ extra)

2 tenen knoflook, geraspt

1 bosui, in ringetjes

Zo maak je deze kapsalon met zoete aardappelfriet

Bak de zoete aardappelfriet in de oven tot ‘ie krokant is. Je kunt zelf zoete aardappelfriet maken of een zak kant-en-klare frieten kopen.

Snijd de kippendijen in reepjes en hussel ze door de shoarmakruiden. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur en bak de kipshoarma lekker knapperig. Je weet wel, zoals alleen kippendijen dat kunnen.

Pel de tenen knoflook voor de saus en knijp ze met een knoflookpers uit boven een kom. Voeg de yoghurt en de sriracha toe en roer door elkaar. Maak af met wat zwarte peper.

Zodra je zoete aardappelfrietjes en kipshoarma klaar zijn, kun je de kapsalon gaan opbouwen. Begin met een laag zoete aardappelfriet en leg daar de kipshoarma bovenop.

Strooi er een lekkere hoeveelheid geraspte kaas overheen en zet de kapsalon onder de grill in de oven.

2 tot 3 minuten zou lang genoeg moeten zijn: tot de kaas bubbelt en goudbruin is.

Haal de kapsalon uit de oven en leg er een bergje ijsbergsla op. Giet de yoghurt-Srirachasaus er in streepjes overheen en voeg eventueel nog wat extra streepjes Sriracha toe (als je van spicy houdt). Maak af met de ringetjes bosui. Drink er een lekker koel drankje bij.

