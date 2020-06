Recept van de dag: Kaiserschmarrn met rabarber

Kaiserschmarrn: niet het meest sexy Duitse woord dat wij kunnen bedenken, maar wél een hartstikke populair gerecht. Denk aan een luchtige pannenkoek, scheur ‘m in slordige stukken et voilà: je hebt kaiserschmarrn. Met name een heel populair gerecht tijdens de wintersport, maar wij doen lekker tegendraads en maken een zomerse versie van kaiserschmarrn met rabarber.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

100 gram rabarber, in dunne plakjes gesneden

1,5 eetlepel boter

25 gram suiker + 1,5 eetlepel

2 eieren

150 ml melk

100 gram bloem

1/2 theelepel vanille-extract

Snufje zout

1/2 theelepel geraspte citroenschil

Optioneel:

Poedersuiker, voor het serveren

Opgeklopte room

Zo’n zoet gerecht kan namelijk wel een frisse tegenhanger gebruiken. En friszure rabarber is daar de ideale kandidaat voor.

Kaiserschmarrn met rabarber

Smelt de boter in een ruime koekenpan. Voeg de stukjes rabarber en de suiker toe en laat op laag vuur 5 tot 7 minuten bakken, tot de rabarber gaar is.

Scheid de eidooiers van het eiwit in twee aparte kommen. Klop de eiwitten luchtig, tot stijve pieken.

Voeg de 25 gram suiker toe aan de eidooiers, samen met de melk en het vanille-extract. Voeg ook het zout en de geraspte citroenschil toe. Roer het met een garde door elkaar. Voeg daarna de bloem beetje voor beetje toe tot je een glad beslag hebt.

Schep het opgeklopte eiwit voorzichtig door het beslag tot alles is gemengd. Als het goed is, heb je nu een superluchtig pannenkoekenbeslag. Giet het over de rabarber in de pan en laat ongeveer 10 tot 15 minuten bakken op zacht vuur.

Ziet de bovenkant er mooi droog uit en is de bodem mooi bruin? Verdeel de dikke pannenkoek dan met een spatel in vier delen en draai ze om. Je denkt: dit komt nooit meer goed, maar geen paniek. Dit worden straks toch slordige flarden, dus je bent goed op weg.

Laat aan de andere kant nog twee minuten bakken en ga dan helemaal los met je spatel (of twee vorken) om de stukken pannenkoek in hapklare stukjes te verdelen.

Laat indien nodig nog even garen terwijl je ze regelmatig omschept en schep op een bord. En voilà: je hebt zojuist kaiserschmarrn met rabarber gemaakt. Serveer met wat poedersuiker en eventueel een schepje room.

