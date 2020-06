Recept van de dag: Jans bbq-droom: côte de boeuf van de barbecue

Heb je weleens côte de boeuf van de barbecue gegeten? Echt doen, want zo’n mooi stuk vlees vraagt om een toffe bereiding. Voor dit recept uit het BBQ e-book ‘Gruwelijk Grillen’ maak je gebruik van reverse grilling: een speciale techniek.

Ingrediënten Voor 4 personen: Côte de boeuf van 850 gram van The Butchery

Grof gemalen peper

Grof zeezout Tools: Houtskool voor lang bbq’en

Vleesthermometer

Gietijzeren rooster

Hitteschild

Aluminiumfolie

Een hand rookhout

Midden in de coronacrisis kwam foodblogger Leonie ter Veld op een idee. Samen met haar vriend Jan dook ze – in thuisquarantaine – de zelfgebouwde buitenkeuken in de tuin in en sloeg ze als een gek aan het barbecuen. Het werd een project en in zes weken tijd produceerden ze een BBQ e-book: Gruwelijk Grillen. In het e-book vind je 34 gruwelijk goede bbq recepten, zoals dit recept voor côte de boeuf van de barbecue.

Leonie: “Reverse grilling betekent niets anders dan omgekeerd grillen. Normaal leg je vlees op de grill, grillt de buitenkant door de hitte en vervolgens de binnenkant. Bij reverse grillen gaar je eerst op lage temperatuur het vlees, waardoor de binnenkant rustig gaart om vervolgens op hoog vuur alle kanten van het vlees mooi dicht te schroeien.”

Zo gaar je côte de boeuf op de barbecue

Leg het rookhout in een kommetje water en laat het een halfuur intrekken.

Steek de barbecue aan, verdeel rookhout over de kolen en breng hem naar een temperatuur van 120C. Gebruik een hitteschild om op indirect vuur te barbecueën. Laat de côte de boeuf op kamertemperatuur komen.

Maak de inmiddels wel bekende boter-kaas-en-eieren-inkepingen in het vet en bestrooi het hele stuk vlees met grof zeezout en grof gemalen peper. Je hoeft niet zuinig te doen, want je brandt een deel er nog van af.

Leg het stuk vlees op het normale rooster en gaar hem in ongeveer 1 uur naar 50C kerntemperatuur. Hou dit goed in de gaten, je wilt je vlees niet te snel op een hoge kerntemperatuur hebben.

Je gaart de côte de boeuf eerst langzaam op een lage temperatuur van 120C waardoor het intramusculaire vet (de witte lijntjes in het rode vlees) smelt en zich verspreidt over het vlees, wat de smaak ten goede komt.

Haal het vlees van de barbecue en bedek het met aluminiumfolie. Haal het rooster en het hitteschild uit de barbecue en leg er een gietijzeren grill op. Verhoog de temperatuur naar 220C. Laat de grill even 10 minuten opwarmen.

Fik de côte de boeuf af. Grill aan alle kanten en kom tot een kerntemperatuur van 55C voor medium-rare. Wij waren hier ongeveer 8 minuten mee bezig. Laat hem dan nog 10 minuten rusten in aluminiumfolie.

Het resultaat? Een mooie krokante buitenkant en perfect mals en sappig vlees vanbinnen. Eet smakelijk!

