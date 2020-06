Recept van de dag: Gezonde Smoothie met mango, frambozen en héél veel citrus

Kan je immuunsysteem wel een boost gebruiken? En je humeur trouwens ook? Deze gezonde smoothie met mango, frambozen en héél veel citrus is dan precies wat je nodig hebt. Een feest van kleuren in een glas.

Ingrediënten

Voor 2 gezonde smoothies:

200 gram mango stukjes (diepvries)

2 theelepels geraspte gember

175 ml vers sinaasappelsap

Het sap van 1 citroen

1/2 theelepel kurkuma

1/4 theelepel cayennepeper

200 gram bevroren frambozen (diepvries)

1 kleine rode biet, in stukjes

1 bloedsinaasappel of grapefruit, gepeld en in partjes

120 ml granaatappelsap

Toen we dit recept van Half Baked Harvest tegenkwamen, wisten we: daar knapt een mens van op. Het drankje zit boordevol vezels, vitamine C en antioxidanten.

Gezonde smoothie

Eigenlijk maken we twee smoothies, die we samenvoegen voor een kleurenspektakel (en smaken-spektakel!).

Maak eerst de mango smoothie: meng de mango, met de gember, het sinaasappelsap, kurkuma, cayennepeper en het sap van de citroen tot een glad geheel. Dat kan in de blender, maar ook met een (krachtige) staafmixer.

Maak daarna de smoothie met frambozen. Meng de frambozen met de rode biet, de partjes bloedsinaasappel (of grapefruit) en het granaatappelsap tot een glad geheel.

Proef beide smoothies en voeg indien nodig een beetje honing toe om ze te zoeten. Schenk de smoothies daarna om en om in twee glazen, zodat je gezonde smoothie verschillende kleurlaagjes krijgt. Rietje erin en… knap zienderogen op.

