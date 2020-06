Recept van de dag: Gehaktballetjes in een saus van witte wijn en zwarte bonen

Dit recept voor gehaktballetjes in een saus van witte wijn en zwarte bonen kwamen we tegen in een kookboek van Le Pain Quotidien. We hebben het hier wat vereenvoudigd en aangepast naar onze smaak. Maar vrees niet: het gehalte ‘comfort food’ is helemaal ongeschonden gebleven, net als de verslavend lekkere saus.

Ingrediënten

Voor 4 personen

Klontje boter

20 van je favoriete gehaktballetjes (zelfgemaakt of kant- en klaar)

400 gram zwarte bonen uit blik, uitgelekt

Voor de mosterdsaus

2 sjalotjes, fijngesnipperd

10 eetlepels Dijonmosterd

2 theelepels nootmuskaat

1 eetlepel bruine miso of 1 blokje groentebouillon

2 dl verse slagroom

1 eetlepel gehakte verse dragon

1 teentje gehakte knoflook

1 dl witte wijn

Extra

Fijngehakte bieslook, om te garneren

Welke gehaktballetjes je gebruikt, kies je natuurlijk helemaal zelf. Zelfgemaakt naar je eigen favoriete recept of kant- en klaar. En als je ‘t vega wil kan je natuurlijk ook gewoon vegetarische gehaktballetjes kopen, zoals die lekkere van De Vegetarische Slager.

Zo maak je de gehaktballetjes

Bak de gehaktballetjes bruin in een laagje boter en zet apart.

Maak in een andere pan de mosterdsaus. Fruit daarvoor de sjalotjes aan in een laagje olijfolie. Voeg er de mosterd, de verse slagroom en de wijn toe en laat pruttelen.

Roer ook de miso (of het bouillonblokje), dragon en nootmuskaat erdoor. Het helpt om een garde te gebruiken om de miso te laten oplossen.

Laat inkoken tot de saus de gewenste dikte heeft. Voeg de gehaktballetjes toe aan en roer ze door de saus. Schep de balletjes in de schaal. Verdeel de bonen eromheen en werk af met de verse bieslook.

