Recept van de dag: Enchiladas met pulled pork en salsa verde

Enchiladas zijn áltijd lekker. Of we ze nou vega eten of met kip: zie maar eens niet blij te worden van zo’n schaal gevulde tortilla’s met hete, bubbelende kaas. Vandaag maken we makkelijke enchiladas met pulled pork en salsa verde.

Ingrediënten

Voor 4 tot 6 personen:

Ongeveer 300 gram pulled pork

8 maistortilla’s van ongeveer 15 cm doorsnede

2 maiskolven (of 175 gram mais uit blik)

125 gram kidneybonen

1 theelepel korianderzaad, vermalen

1 theelepel komijn, vermalen

Snufje gedroogde chili

1 limoen

1 zakje kruidenpasta voor Mexicaanse Enchilada’s met salsa verde (Fairtrade Original)

130 ml (kippen)bouillon

285 gram geraspte kaas, plus extra ter garnering

120 gram crème fraîche

1 eetlepel melk

1/2 rode ui, in dunne halve maantjes

Verse koriander, fijngehakt (ter garnering)

Zout

Nu sporen we je doorgaans aan om te koken zonder pakjes en zakjes, maar Fairtrade Original heeft onlangs wel een héle fijne kruidenpasta voor salsa verde ontwikkeld. Zonder E-nummers of onherleidbare ingrediënten.

Bovendien bevat de groene salsa tomatillo’s: een ingrediënt uit de Mexicaanse keuken waar we dol op zijn, maar dat in Nederland bijna niet te vinden is. Dat is dus een behoorlijke uitkomst voor iedereen die trek heeft in salsa verde.

Dit recept is ideaal om een restje pulled pork mee op te maken. Maar je kunt er ook kant-en-klare pulled pork voor kopen. Niet te vinden? Dan is het ook erg lekker met het vlees van een halve gegrilde kip van de poelier.

Enchiladas met pulled pork

Verwarm de oven voor op 210 graden.

Bak de tortilla’s aan beide kanten in een hete koekenpan. Als ze beginnen op te bollen en er vlekjes ontstaan, zijn ze goed. Zet opzij.

Grill de maiskolven in een hete pan (of grillpan) tot ze geblakerd en gaar zijn. Snijd de korrels los. Alternatief: bak de mais uit blik in een pan tot er bruine plekjes op ontstaan.

Hussel de pulled pork met de gemalen koriander, komijn, gedroogde chili en het sap van een halve limoen.

Schep de mais en de afgespoelde kidneybonen door de pulled pork.

Meng de inhoud van het zakje kruidenpasta met 130 ml bouillon. Schenk het in een diep bord en haal de tortilla’s één voor één aan beide kanten door het mengsel. Giet wat je eventueel overhebt in de ovenschaal.

Schep op elke tortilla een deel van het pulled pork-mengsel, rol op en leg met de naad naar beneden in de ovenschaal. Herhaal dit met alle tortilla’s en bestrooi dan met de geraspte kaas. Houd een handje van de kaas over voor de garnering.

Bak de enchiladas met pulled pork in de voorverwarmde oven tot ze goudbruin zijn en de kaas is gesmolten. Bubbelende kaas willen we!

Roer de crème fraîche nog even los met de melk om een Mexicaanse crema te maken en druppel die over de enchiladas heen. Bestrooi met de verse koriander en de rode ui. Geef de andere halve limoen er in partjes bij.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.