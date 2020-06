Recept van de dag: Chocolate chip cookie-ijsjes met salted caramel

Is het te warm voor chocolate chip cookies? Dan maak je toch gewoon chocolate chip cookie-ijsjes? Mét salted caramel? Da’s ook nog eens zó gepiept. Let maar op.

Ingrediënten Voor 6 ijsjes: 1 liter vanille roomijs

8 chocolate chip cookies

6 theelepels salted caramel (kant-en-klaar of zelfgemaakt)

IJsvormpjes

Een slim idee van Donna Hay: heerlijk romige ijsjes maken van kant-en-klaar vanille-ijs. Speur ernaar in de supermarkt of haal het bij een ijssalon.

Wat je ook nodig hebt voor dit recept: vormpjes voor ijslollies. En een staande mixer is handig (maar geen must).

Zo maak je deze chocolate chip cookie-ijsjes

Voeg het roomijs toe aan de kom van je staande mixer en zet ‘m voorzichtig aan. Laat de mixer het ijs ongeveer 2 minuten kloppen, tot het zacht is.

Verkruimel ondertussen de chocolate chip cookies. Handig: doe ze in een hersluitbaar zakje en wals eroverheen met de deegroller. Meng de koekkruimels door het zachte ijs. Houd ook wat kruimels achter.

Voeg de salted caramel toe aan het ijs en trek er met een vork swirls van door het ijs.

Schep het zachte ijsmengsel in de ijsvormpjes. Let op dat de vormpjes mooi gevuld zijn. Check ook even dat het ijs helemaal tot de bodem van de vormpjes komt. Tik een paar keer met de ijsvorm op het aanrechtblad, zodat lege hoekjes worden opgevuld met ijs.

Strooi een klein beetje koekkruimels bovenop de ijsjes en plaats de stokjes in de ijsjes. Zet de ijsvorm in de vriezer en laat de chocolate chip cookie-ijsjes daarin minstens 3 uur opstijven.

Haal de ijsjes uit de vriezer en houd de vorm kort onder de kraan. Dat maakt het makkelijk om de ijslollies uit de vormpjes te halen.

Rol de ijsjes tot slot door de overige koekkruimels en eet ze meteen op.

