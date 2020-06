7 x uitgebreide ontbijtjes om te maken nu je toch thuiswerkt

Stond ontbijt tot voor kort gelijk aan een (stations)croissantje on the go op weg naar werk? Grote kans dat je ochtendroutine er sinds de quarantaine net even anders uitziet. En waarom zou je dan niet even de tijd nemen voor één van deze uitgebreide ontbijtjes? Nu je toch thuiszit…

Bij Culy staat ontbijten hoog in onze lijst van kleine gelukjes. Het liefst nemen we dan ook de tijd om er een gezellig moment van te maken, zodat we één van deze uitgebreide ontbijtjes kunnen maken. You in?

7 x onze favoriete uitgebreide ontbijtjes

1. Gepofte zoete aardappel met banaan en amandelboter

Dit recept lijkt misschien een hele onderneming maar dat is het helemaal niet: de zoete aardappel moet gewoon even een uurtje in de oven, daarna kan je’m zó beleggen met banaan en amandelboter. Waar dit vroeger misschien nog een onmogelijk recept was voor op doordeweekse dagen, is dit momenteel het ideale quarantainevoer. Terwijl de zoete aardappel in de oven gaat, kan je immers al wat mails beantwoorden, of gewoon nog even rustig de krant lezen. Win-win!

> Naar recept

2. Wentelteefjes uit de oven

Je hebt wentelteefjes en je hebt niet-normaal-lekkere wentelteefjes. Dit recept behoort tot die laatste categorie. Let op: deze wentelteefjes kosten weinig noeste arbeid, maar moeten wél minstens zes uur badderen in het custard-achtige mengsel. Als je slim bent, leg je ze er de avond van tevoren al in en zet je de schaal afgedekt in de koelkast. De volgende ochtend hoef je alleen nog maar de makkelijke karamel te maken en de boel in de oven te schuiven.

> Naar recept

3. Ontbijtsmoothie met de smaak van kaneelbroodjes Het bestaat echt: een ontbijtsmoothie met de smaak van de kaneelbroodjes. Klinkt als het beste van twee werelden? Is het ook. > Naar recept 4. Full English Breakfast Mag het écht wat uitgebreider, dan ga je natuurlijk voor een Full English Breakfast met baked beans in tomatensaus, worstjes, bacon, een spiegeleitje, champignons en natuurlijk black pudding. > Naar recept 5. Croissants met spek en stroop Deze croissants met spek en stroop zijn de ideale combi tussen zoet en hartig. Het zoute van het spek is een match made in Culy-heaven met de zoete stroop. > Naar recept 6. Kurkuma-eitjes met kokoschutney Dit ontbijtje is een simpel gerecht maar toch ook verrassend. Want: kurkuma? Kokoschutney? Zo hadden we onze spiegeleitjes nog nooit eerder gegeten en we durven te wedden: jij ook (nog) niet. > Naar recept 7. Japanse rijstbowl voor het ontbijt met roerei en nori Ontbijten met rijst: hier doen we dat niet echt. Maar in Japan, daar kijken ze helemaal niet op van dat idee. Met deze Japanse rijstbowl snap je waarom. > Naar recept

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.