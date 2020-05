Wat eten we vandaag?‘Pancake cereal (mini pannenkoekjes als ontbijtgranen)

Er is een nieuwe term: quarantainevoedsel. Het staat voor de gerechten (recepten kunnen we ze niet altijd noemen…) die ontstaan zijn in het corona-tijdperk, dikwijls ontsproten aan het aanbod van de eigen voorraadkast. Of aan de hunkeringen die ons ten deel vallen nu we veelal thuis zitten. Dalgona koffie was al een voorbeeld van zo’n trend en we hebben er nu nog één: pancake cereal.

Pancake cereal is de nieuwste trend onder ons quarantainegangers. Op de social media-apps TikTok en Instagram is deze voedseltrend in ieder geval viral gegaan.

Wat is pancake cereal?

Alles wat je nodig hebt voor het maken van pancake cereal, is pannenkoekenbeslag, iets van een knijpfles (maar een plastic zakje of een plastic flesje met een gaatje erin kan ook) en tijd die gedood moet worden. Check!

Met de knijpfles maak je vervolgens kleine stipjes van het beslag in een hete, ingevette pan, waarmee je dus in feite mini pannenkoekjes maakt. Je kunt ervan vinden wat je wil, maar het lijkt in ieder geval veel mensen vreugde (of op z’n minst een vorm van bezigheidstherapie) te brengen in corona-tijd.

Pannenkoekjes met of zonder melk

En dan? Stort ze in een kommetje, voeg je favoriete pannenkoek-toppings toe zoals stroop, een klontje boter en chocolate chips en lepelen maar. Natuurlijk kun je ook pindakaas door je beslag mengen. Of banaan. Ook populair onder foodbloggers: meng ontbijtgranen door het beslag van je ‘pancake cereal’. Hoe meta!

Je kunt je pancake cereal zowel met als zonder melk eten. Met koude melk lijkt ons in ieder geval het lekkerste. En dan als je kom leeg is, de melk opslurpen die alle (zoete) smaken van de ingrediënten heeft opgenomen.

Zelf pancake cereal maken? Check de video bovenaan dit artikel!

