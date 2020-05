Wat eten we vandaag? Witte asperges met miso beurre blanc en kabeljauw

Over een gerecht gesproken waarbij je je bord, je bestek en je vingers wil aflikken: witte asperges met miso beurre blanc. Want door een beetje witte misopasta aan je beurre blanc toe te voegen, krijg je een hele bijzondere saus voor bij je asperges. Lekker met een stukje kabeljauw en wat doperwtjes.

Ingrediënten

Voor 4 personen:

1 kilo witte asperges

4 stukjes kabeljauw

4 eetlepels bloem

100 ml melk

400 gram doperwten (diepvries)

Klontje boter

Zout & peper

Voor de miso beurre blanc:

3 sjalotten, in ringetjes

60 ml witte wijn

3 eetlepels mirin (Japanse rijstwijn)

2 eetlepels witte miso

180 gram koude, ongezouten boter, in blokjes

Witte misopasta kun je bij de toko kopen, maar tegenwoordig ook in steeds meer supermarkten. Heb je het eenmaal in huis, dan wil je er álles mee maken (wij eten weleens een lepeltje zó uit de verpakking). Misoboter, misomayonaise, soep met miso en zelfs salades. En de smaak van miso gaat ook fantastisch samen met die van beurre blanc.

Dat vraagt dus om het witte goud: onze witte asperges! Tip: heb je geen aspergepan? Dan kun je de asperges ook gewoon liggend koken in een grote kookpan. Ze worden dan iets zachter, maar minstens zo lekker.

Asperges met miso beurre blanc

Schil de asperges en snijd één à twee centimeter van het kontje af. Zet ze rechtop in een aspergepan en vul die met koud water. De kopjes moeten boven het water uitsteken, dan worden ze het lekkerst. Leg de deksel op de pan.

Zet het vuur aan en als het water eenmaal kookt, laat je de asperges vijf minuten koken. Zet daarna het vuur uit en laat de asperges met de deksel op de pan nog tien tot vijftien minuten staan. Test daarna of ze goed gaar zijn door even met een mesje in het binnenste van de asperge te prikken. Goed? Mooi, dan gaan we door.

Haal de kabeljauw achtereenvolgens door de melk en daarna door de bloem. Bak de stukjes vis in een beetje roomboter aan beide kanten tot ze gaar zijn en een beetje bruin.

Stoom de doperwten in de magnetron (of in een pannetje, wat jij wil) in een afgesloten bakje met een eetlepel water in 3 tot 4 minuten gaar. Laat zolang afgedekt in de magnetron staan.

Maak ondertussen de miso beurre blanc. Voeg de sjalot, mirin, wijn en miso toe aan een sauspannetje en breng aan de kook. Laat ongeveer 5 minuten inkoken tot een derde.

Zeef het mengsel en doe de vloeistof terug in de pan. Zet het vuur laag. Voeg dan de klontjes koude boter toe: roer ze één voor één met een garde door de saus, tot ze mooi zijn opgelost. Daarna heb je een zachte, gebonden saus. Breng op smaak met peper en eventueel zout.

Serveer de witte asperges met de miso beurre blanc eroverheen, leg de kabeljauw erop en de doperwten ernaast.

