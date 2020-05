Wat eten we vandaag? Spicy bloemkool van de bbq à la Julius Jaspers

Het complete BBQ boek is het nieuwe kookboek van chefkok Julius Jaspers. Dit ultieme naslagwerk leidt je van groenten naar vlees en vis tot bijgerechten en desserts. Voor de barbecuelovers! Dit recept voor spicy bloemkool van de bbq wil je meteen maken.

Ingrediënten Voor 6 personen: 1 bloemkool, biologisch, in roosjes gesneden

100 gram bloem

240 ml melk

1 teen knoflook, schoon en geperst

2 theelepels paprikapoeder

100 gram panko (Japans broodkruim)

200 ml BBQ-saus smokey (zie onder)

1 eetlepel srirachasaus

2 bosuitjes, in ringetjes

Kruidenmayonaise (zie onder)

Zout en cayennepeper Voor de bbq-saus smokey: 1 rode ui, in dunne ringen

2 tenen knoflook, schoon

30 ml zonnebloemolie

1 blik gepelde tomaten

2 eetlepels worcestershiresaus

2 theelepel gerookt paprikapoeder (piment.nl)

50 gram bruine basterdsuiker

Zout en cayennepeper Voor de kruidenmayonaise: 450 gram mayonaise

15 takjes groene kruiden (peterselie, selderij, dragon, dille, munt, kervel)

Het sap van een halve citroen Benodigdheden: Rookmot

Dit lijkt een lang recept, maar dat valt in de praktijk écht mee. En geloof ons: die smokey barbecuesaus en kruidenmayonaise van Julius wil je gewoon proeven. Dit gerecht is een vaste waarde voor iedereen die op zoek is naar lekkere vega recepten voor de barbecue.

Julius over dit recept: „Bloemkool, maar dan zonder papje of kaassaus. Lekker voorgegaard in de rook van de barbecue. Daarna afgemaakt met mijn guilty pleasure No. 1: srirachasaus!”

Spicy bloemkool van de bbq

1. Meng de bloem, melk, knoflook en paprikapoeder met wat zout en peper tot een beslag en laat 10 minuten staan.

2. Dip een bloemkoolroosje in het beslag, haal direct door de panko en leg op je rooster. Herhaal dit met alle roosjes.

3. Gooi wat rookmot op het vuur en zet het rooster 20 minuten in de barbecue.

4. Meng barbecuesaus met srirachasaus en haal hier de bloemkoolroosjes doorheen. Leg de roosjes terug op het rooster en zet ze nog 20 minuten in de barbecue, totdat ze mooi krokant en bruin zijn.

5. Bestrooi de bloemkoolroosjes met de bosuiringetjes en serveer ze met de kruidenmayonaise.

Voor de bbq-saus smokey

1. Fruit de ui en knoflook glazig in olie.

2. Voeg het blik tomaten, worcestershiresaus, pimentón en suiker toe, verwarm zolang tot alle suiker is gesmolten en zet de pan in de barbecue op het rooster.

3. Gooi een handje rookmot op het vuur en sluit de klep.

4. Controleer na 15 minuten de smaak van de saus en voeg eventueel nog wat rookmot toe.

5. Laat de saus afkoelen als je tevreden bent over de smaak, en draai het fijn in de keukenmachine. Breng daarna pas op smaak met zout en peper.

Voor de kruidenmayonaise

Meng 450 gram mayonaise met de gesneden blaadjes van in totaal 15 takjes groene kruiden (peterselie, selderij, dragon, dille, munt, kervel) en het sap van een halve citroen.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.