Wat eten we vandaag? Rokerige ovenschotel met halloumi en kerstomaat

Zeiden we nou rokerig, halloumi en tomaat in dezelfde zin? Ja hoor, en het resultaat is al even lekker als het klinkt. Dit eenvoudige eenpansgerecht bevat alles waar je smaakpapillen blij van worden. Deze rokerige ovenschotel met halloumi, witte bonen en tomaat is nu eenmaal écht een heel goed doordeweeks recept.

Ingrediënten Voor 4 personen Scheutje olijfolie

3 teentjes knoflook, fijngehakt

1 eetlepel chilivlokken

1 eetlepel oregano

1 eetlepel gerookte paprika

1 eetlepel gerookt zeezout

¼ theelepel rode wijn azijn

1 eetlepel bruine suiker

400 gram limabonen, uitgelekt

800 gram kerstomaatjes uit blik

500 gram halloumi, in plakjes gesneden

Handje peterselie, fijngehakt Extra: Grote pan die in je oven past Het rookaroma wordt gecreëerd door het gerookt zeezout (bv. van Verstegen of Maldon) en door de gerookte paprika. Doe daar wat zachte limabonen bij en knapperig gegrilde halloumi en je hebt een topmaaltijd in no time. Zo maak je de rokerige ovenschotel met halloumi Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe de olijfolie in de koekenpan en fruit de knoflook tot deze lichtjes bruin kleurt. Voeg de oregano en de gerookte paprika toe zodat de smaken kunnen intrekken en voeg er vervolgens de tomaten, suiker, het gerookt zeezout en de rode wijnazijn aan toe. Laat de saus 5 minuten pruttelen. Giet de witte bonen af en voeg toe aan de saus. Haal van het vuur en schik de plakjes halloumi op de saus. Bak gedurende 15 minuten in de oven en vervolgens nog eens 5 minuten onder de grillstand van de oven (of tot de halloumi een bruin korstje krijgt). Werk af met de verse peterselie.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.