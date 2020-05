Wat eten we vandaag? Rabarber crumble met pistache

Deze rabarber crumble met pistache heeft álles. Een knapperige koekbodem, een romige pistache-crème, friszure rabarber en boterige kruimels om het feest af te maken. Dit wil je maken!

Ingrediënten Voor ongeveer 9 stukken: Voor de bodem: 120 gram bloem

50 gram suiker

110 gram koude, ongezouten boter, in blokjes

Snufje zout Voor de topping: 400 gram rabarber, in stukjes

110 gram pistachenoten

1 1/2 eetlepel bloem

75 gram suiker

65 gram boter in blokjes

1 ei

1 eetlepel sinaasappelrasp

1 eetlepel sinaasappelsap

1 theelepel vanille-extract

Snuf zout Voor de crumble: 120 gram bloem

80 gram suiker

snuf zout

75 gram koude, ongezouten boter in blokjes

Het fantastische aan deze rabarber crumble vinden we ook nog eens dat ‘ie niet zo zoet is. Rabarber heeft natuurlijk van zichzelf al die friszure smaak, die onder het kopje ‘you love it or you hate it’ valt. Vinden je gasten de crumble niet zoet genoeg, bestrooi ‘m dan met wat poedersuiker.

Rabarber crumble bakken

Verwarm de oven voor op 180 graden. Zet een vierkante bakvorm of ovenschaal met een diameter van 20 cm klaar en bedek met bakpapier.

Meng de bloem, zout en suiker voor de bodem in een keukenmachine. Voeg de blokjes boter toe en laat draaien tot er zich grote klonten vormen in de machine.

Druk het deeg uit over de bakplaat, tot een egale laag. Bak 15 minuten in de oven, tot het er goudbruin uitkomt. Laat daarna zover mogelijk afkoelen (zet desnoods even in de koelkast). Houd de oven aan.

Maak ondertussen de pistache-crème in de keukenmachine. Voeg de pistachenoten, bloem, zout en suiker toe en maal tot een fijn poeder. Voeg de boter toe en laat draaien tot het is gemengd. Snuif de zalige geur op en voeg dan het ei en het vanille-extract toe en laat mengen tot een gladde crème.

Verdeel de pistache-crème met een spatel over de afgebakken bodem.

Meng de rabarber met de sinaasappelrasp en het sap en spreid uit over de pistache-crème.

Maak de kruimels door de bloem met de suiker en een snuf zout te mengen in een kom. Kneed er met je vingertoppen de blokjes koude boter doorheen, tot je grove kruimels overhoudt. Verspreid ze over de rabarber.

Zet de rabarber crumble voor 50 minuten in de oven, tot ‘ie goudbruin en gaar is. Test met een prikkertje of de bodem goed gaar is.

Mocht de topping bovenop erg donker worden, dek de koek dan tijdens het bakken af met aluminiumfolie.

Laat eerst helemaal afkoelen. Snijd dan in stukken en serveer.

