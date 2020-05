Wat eten we vandaag? Ouderwetse marmercake naar recept van Noma

Uitgekeken op bananenbrood? Tijd om een klassieker van stal te halen: ouderwetse marmercake. Maar dan wel naar recept van driesterrenrestaurant Noma. Want als één van de beste restaurants ter wereld haar cake op deze manier maakt, doen wij dat ook.

Ingrediënten Voor ongeveer 8 dikke plakken: 150 gram kristalsuiker

2 eieren

60 ml melk

55 gram olie + extra voor het invetten

130 gram bloem

10 gram bakpoeder

15 gram cacaopoeder Verder nog nodig: Cakevorm van ongeveer 30 cm lang

De coronacrisis zet veel chefs ertoe aan om hun recepten online te delen. Immers: sharing is caring, toch? Noma – één van de beroemdste sterrenrestaurants ter wereld – deelde een recept voor ouderwetse marmercake. Eigenlijk niet een heel bijzonder recept, maar wel ouderwets goed én dus goedgekeurd door de chefs van Noma.

Marmercake à la Noma

Verwarm de oven voor op 180 graden. Vet de cakevorm in met een beetje olie.

Mix de suiker met de eieren tot je een lichtgeel, romig mengsel hebt. Roer de melk erdoorheen, daarna de olie.

Meng met een spatel de bloem en het bakpoeder door het beslag. Ga niet te woest roeren, vouw de bloem er als het ware in.

Verdeel het beslag over twee bakjes en voeg aan één bakje het cacaopoeder toe. Spatel het door het beslag.

Tijd om de twee kleuren beslag in de bakvorm te gieten! Spreek je innerlijke Jackson Pollock aan of giet het beslag om en om in de bakvorm en trek er daarna een satéprikker of mes doorheen om een mooi gemarmerd patroon te maken.

Bak de marmercake in 35 tot 40 minuten in de voorverwarmde oven. Als een mesje schoon uit de cake komt, is ‘ie goed. Laat afkoelen, verwijder uit de vorm en snijd in plakken.

