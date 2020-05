Wat eten we vandaag? Okonomiyaki (hartige Japanse pannenkoek)

Ingrediënten

Voor 2 personen:

Voor de okonomiyaki saus:

4 el tomatenketchup

1/2 el worcestershiresaus

1/4 theelepel Dijon mosterd

2 el mirin

1 el suiker

1 theelepel lichte sojasaus

Voor de okonomiyaki:

100 gram bloem

100 ml dashi of bouillon

2 eieren

Snufje zout

1 el panko (Japans broodkruim)

3 lente-uitjes, in ringetjes gesneden

150 gram kool, gesnipperd

1 el plantaardige olie

4 plakjes dik ontbijtspek

Een snufje shichimi togarashi (optioneel)

Mayonaise (evt. Japanse kewpie mayonaise)

In principe zijn alle ingrediënten die wij gebruikten, gewoon in de supermarkt verkrijgbaar. Maar het leuke aan okonomiyaki is ook dat je kunt mixen en matchen met ingrediënten. Top ‘m met bonito flakes, reepjes nori en bijvoorbeeld sansho peper.

Je kunt dit recept ook vegetarisch maken. Gebruik vegetarische bouillon of dashi en vervang de bacon bijvoorbeeld door gefruite uitjes of wat Japanse wakame (zeewiersalade) bovenop de okonomiyaki.

Zo maak je de okonomiyaki saus

Bij de toko zie je eigenlijk altijd wel flesjes kant-en-klare okonomiyaki saus. Maar geloof ons: die heb je niet nodig. Zelf okonomiyaki saus maken is namelijk ontzettend makkelijk en snel!

Doe alle ingrediënten in een steelpannetje, roer door elkaar en breng aan de kook. Draai het vuur terug en laat 3 minuten zachtjes pruttelen. Klaar ben je.