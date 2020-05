Wat eten we vandaag? Makkelijk pindakaasbrood (zonder bloem!)

De Amerikanen zijn er dol op en so are we: pindakaasbrood! Dit is misschien wel het makkelijkste brood dat er bestaat. En nog een handige bijkomstigheid: er komt geen grammetje bloem aan te pas.

Ingrediënten Voor 1 pindakaasbrood 480 gram smeuïge pindakaas

6 grote eieren

3 theelepels azijn

1 theelepel baking soda

2 theelepels suiker

Een sneetje pindakaas brood is heerlijk met (je-raadt-het-al) je favoriete pindakaas, maar ook met schijfjes banaan, chocopasta, jam, salted caramel,…

En oh ja: ‘geen held in de keuken zijn’ is bij dit recept écht geen excuus. Wie een paar ingrediënten in een kom kan mikken en ze door elkaar kan roeren kan in dit geval pindakaasbrood op tafel zetten.

Zo maak je het pindakaasbrood

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Vet een cakevorm in met boter.

Meng alle ingrediënten in een grote kom met een garde. Zodra dit een homogeen mengsel is, kan je stoppen: klop er niet onnodig veel lucht in.

Verdeel het mengsel over de cakevorm en dek af met een laag aluminiumfolie. Bak 30 minuten. Haal uit de oven en prik met een deegprikker in het midden. Als daar geen deeg aan blijft plakken, is het pindakaasbrood klaar.

Laat volledig afkoelen voordat je serveert.

