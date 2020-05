Wat eten we vandaag? Gezonde lunch: Tortilla met eieren en avocado

Op zoek naar een lekkere en gezonde lunch? Deze gezonde tortilla met eieren en avocado draai je snel in elkaar. Én hij bevat je complete dagelijkse hoeveelheid aanbevolen groente. Dus kom maar door met pizza-night vanavond!

Ingrediënten

Voor 4 personen:

8 worteltortilla’s van No Fairytales

4 eieren

1 avocado

3 tomaten

½ kropsla

200 gram geraspte wortel

Zonnebloemolie

Zout en peper

Deze tortilla met eieren en avocado is misschien wel de makkelijkste (en lekkerste!) manier om meer groenten binnen te krijgen. Dat komt deels doordat je voor dit recept de tortillas van No Fairytales gebruikt, die voor 45% uit groente bestaan. Eet smakelijk!

Tortilla met eieren en avocado

Verwijder de schil en pit van de avocado en snijd het vruchtvlees in blokjes. Was de kropsla en verwijder de blaadjes. Snijd de tomaten in blokjes van ongeveer 5 mm.

Breek de eieren in een kom en klop los met behulp van een vork en breng op smaak met zout en peper. Verhit zonnebloemolie in een koekenpan en giet de eieren in de pan. Gebruik een spatel om de eieren in beweging te houden in de pan terwijl ze gelijkmatig garen. Zet de temperatuur uit wanneer het grootste gedeelte van de eieren gestold is en laat rusten.

Leg een worteltortilla op het aanrecht of op een bord en verdeel een vierde van de blaadjes sla erover. Verdeel vervolgens in het midden van de tortilla een vierde van de avocadoblokjes, de tomatenblokjes en de geraspte wortel. Leg het ei erop.

Vouw de boven- en onderkant van de wrap naar binnen en rol de hele wrap op met de vulling in het midden. Herhaal deze stap met de overgebleven tortilla’s.

