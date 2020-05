Wat eten we vandaag? Gamba’s met bimi, artisjok en knoflookboter

Dit gerecht is er eentje in de categorie: snel, handig, weinig opruimwerk. In essentie moet je eigenlijk gewoon je gamba’s, bimi en artisjokken op een bakplaat kieperen en dit 20 minuutjes in de oven bakken met wat knoflookboter en citroen. En toch: qua smaak hoeft dit gerecht absoluut niet onder te doen voor gerechten die meer tijd kosten.

Ingrediënten Voor 4-6 personen 500 gram roze gamba’s, gepeld en eventueel ontdooid

400 gram artisjokharten uit een glazen potje, uitgelekt

400 gram bimi

2 citroenen

2 teentjes knoflook, geperst of heel fijngehakt

70 gram boter, gesmolten

Snuf grof zeezout

Gemalen peper

Dit gerecht is een schoolvoorbeeld van een sheet pan dinner, een heel diner dat je op één bakplaat maakt.

Gamba’s met bimi, artisjok en citroen zijn nou eenmaal een gigantische lekkere combinatie: lekker lente-achtig met volle, frisse smaken. Serveer er een yoghurtdressing bij en eventueel een stukje brood en je zit hélemaal goed.

Zo maak je de gamba’s met bimi, artisjok en knoflookboter

Verwarm de oven voor op 200 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier.

Doe de gamba’s in een kom en voeg er gesmolten boter, de knoflook, sap van 1 citroen en een flinke snuf grof zeezout aan toe. Roer even door elkaar.

Stort de garnalen uit op een bakplaat en schik er de bimi en de artisjokken tussen.

Snijd de andere citroen in schijfjes en schik de schijfjes ertussen. Werk de bakplaat af met verse peper van de molen.

Laat 20 minuten bakken in de oven. Serveer met yoghurtdressing en eventueel een goed stukje brood.

