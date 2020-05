Wat eten we vandaag? Salade aux lardons met spekjes en een gepocheerd ei

Voor Franse klassiekers kun je ons wakker maken. Neem nu de salade aux lardons: eigenlijk een simpele salade met uitgebakken spekjes, maar door de Franse slag opeens héél speciaal.

Ingrediënten

Voor 2 personen:

Sla (bv. botersla of friséesla)

200 gram spek, liefst zelf in reepjes gesneden

1 sjalotje

2-3 eetlepels azijn

1 flinke theelepel mosterd

Peper en zout

2 hele verse eieren

2 boterhammen (mogen wat ouder zijn)

Plantaardige olie

Dit recept bevat niet veel ingrediënten of moeilijke technieken, maar er zijn wel een aantal stappen die je goed moet doorlopen. Want je weet: hoe simpeler het gerecht, hoe belangrijker het is dat alle componenten perfect zijn.

Zo maak je salade aux lardons

Snijd de boterhammen in vierkante stukjes en rooster in een koekenpan of in de oven met wat olie, peper en zout tot krokante croutons. Zet opzij.

Snijd daarna het spek. Je wil niet zulke dunne reepjes als die de supermarkt kant-en-klaar verkoopt: het is juist lekkerder om wat dikkere stukjes te hebben. Koop daarom het liefst een blok spek (vaak verkocht als zuurkoolspek, zonder zwoerd). Bak de spekreepjes in een grote koekenpan op niet al te hoog vuur, langzaam heel mooi goudbruin. Doordat je het langer bakt, zal het vet beter smelten – en die heb je nodig voor de dressing.

Snipper het sjalotje zo fijn mogelijk. Haal het spek uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier; zorg dat het vet in de pan blijft! Bak hierin op medium-laag vuur het gesnipperde sjalotje mooi glazig en héél licht goudbruin. Giet vervolgens de gehele inhoud van de pan – de sjalot met al het vet – in een kommetje.

Klop in een grote kom 2-3 eetlepels azijn en 1 flinke theelepel mosterd los met een garde. Doe de gebakken sjalot en het vet erbij en klop verder. Eventueel kun je nog plantaardige olie toevoegen om er een dikkere dressing van te maken. Giet dit in een dunne straal erbij en blijf kloppen. Breng het geheel op smaak met peper en zout. Leg de sla (bv. botersla of friséesla) alvast in de kom op de dressing, maar hussel het nog niet door.

Pocheer de eieren. Houd ongeveer 3 tot 4 minuten aan voor een mooie lopende dooier.

Voeg de uitgebakken spekjes en krokante croutons toe aan de grote kom salade en hussel alles goed door. Serveer met de gepocheerde eieren.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.