Mounir Toub is van mening dat de Arabische keuken niet de credits krijgt die hij verdient. Met zijn boek Chef Toub: Lekker Arabisch brengt hij daar verandering in. Dit toffe kookboek staat vol lekkere en makkelijke recepten die bewijzen dat de Arabische keuken meer is dan falafel en hummus. Het recept voor deze vegetarische kebab is daar een goed voorbeeld van.

Door: Winnie Verswijvel van Culy.nl

Ingrediënten

Voor 4 personen:

50 gram pijnboompitten

50 gram ongezouten cashewnoten

50 ml olijfolie

250 gram champignons, schoongeveegd en in vieren

250 gram gemengde paddenstoelen (afhankelijk van seizoen), schoongeveegd en in stukjes

2 rode uien, in kleine blokjes

3 tenen knoflook, fijngehakt

zout en versgemalen zwarte peper

2 eieren

50 gram Parmezaanse kaas, fijngeraspt

150 gram paneermeel

Extra

ovenschaaltje

koekenpan

zeef

keukenmachine

satéprikkers

Mounir: “Wil je vegetarische vrienden verrassen? Dan is deze kebab absoluut een aanrader. De Parmezaanse kaas zorgt voor de zilte smaak en de binding van het gerecht.”

Zo maak je de vegetarische kebab

Verwarm de oven voor op 180 °C. Rooster de pijnboompitten en cashewnoten in het ovenschaaltje in circa 8 minuten goudbruin in de oven en laat ze afkoelen.

Verhit de olijfolie in een koekenpan en bak alle paddenstoelen op hoog vuur al omscheppend in circa 4 minuten goudbruin. Voeg de rode ui en knoflook toe en bak ze 2 minuten mee. Br eng op smaak met zout en peper.

Schep de paddenstoelenmix in een bolzeef, druk het vocht er goed uit en laat in de zeef uitlekken en afkoelen. Doe de afgekoelde paddenstoelenmix met de pijnboompitten en cashewnoten in een keukenmachine en maal ze fijn. Breng op smaak met zout en peper. Meng de eieren en Parmezaanse kaas erdoor.

Doe hier net genoeg paneermeel doorheen tot het mengsel er niet meer vochtig uitziet. Laat het mengsel zeker 5 minuten staan, zodat het paneermaal het vocht kan opnemen. Als het mengsel alsnog te nat is, kun je nog wat paneermeel toevoegen.

Verdeel het mengsel in vier gelijke porties en druk elke portie om een dikke satéprikker heen. Verwarm een koekenpan op laag vuur, giet er een scheutje olijfolie in en bak de vegetarische kebabs in circa 5 minuten om en om goudbruin.

