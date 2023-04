Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krap bij kas? Deze bakkerij regelt ‘gratis’ koffie of taart

Wie goed doet, goed ontmoet, moet Bakkerij Koekkoek hebben gedacht. Want waar het voor de één een vanzelfsprekendheid is om ieder weekend ergens een lekkere kop koffie te halen, is dat voor de ander financieel niet haalbaar. En precies daar heeft de bakkerij iets op bedacht.

Bij de Nijmeegse zorgbakkerij Koekkoek werken jongeren van 16 tot 27 jaar met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. En dat is niet de enige goede daad die zij verrichten: je kunt bij deze bakker ook gebruikmaken van ‘uitgestelde’ koffies, schrijft het bedrijf op LinkedIn. En dat loopt als een trein.

De ‘uitgestelde’ koffie

We horen je denken: een uitgestelde koffie? Wat zeg je? In praktijk betekent het dat mensen met een minder ruime financiële situatie af en toe kunnen genieten van een gratis kopje koffie, thee of een stuk huisgebakken taart.

Als klant, gulle voorbijganger of donateur op afstand kun je een (extra) product uit de bakkerij afrekenen. Ofwel extra bij de bestelling die je toch al afrekent, of via een online donatie. Het afgerekende product wordt opgeschreven op een post-it en wordt prominent voor het raam van de bakkerij gehangen. Iemand die krap bij kas zit, kan vervolgens het briefje van het raam plukken en het papiertje bij de kassa inruilen voor het aangegeven product. „Zo kan iedereen genieten van wat luxe, ook degenen die niet veel te besteden hebben”, laat initiatiefnemer Chris Zylicz weten in een reactie aan de Gelderlander.

Mocht je afvragen hoe het gecontroleerd wordt of iemand daadwerkelijk (te) weinig financiële middelen heeft om de traktatie zelf af te rekenen, dan is het antwoord simpel: dat gebeurt niet. Het systeem berust op vertrouwen.

Stormloop aan donaties

De Nijmeegse bakkerij is vorig jaar al met de actie gestart. Sinds zij het succes van deze actie hebben gedeeld op het online netwerkplatform LinkedIn loopt het storm met de donaties. Het bericht werd 89 keer gedeeld en kon rekenen op een kleine 6000 likes en reacties.

Ook doneren? Dat kan via het betaalverzoek onderaan het bericht. Al voor 2,40 euro doe je iemand anders een warme kop koffie cadeau.