Van pizza tot friet: zo kun je het beste restjes opwarmen

We hebben allemaal weleens leftovers, maar hoe kun je het beste restjes opwarmen? Hoe krijg je bijvoorbeeld pizza weer knapperig en rijst fluffy? En is het mogelijk om afgekoelde frietjes weer tot leven te wekken? Probeer het met deze tips.

Voor het opwarmen van restjes geldt over het algemeen dat je het het beste kunt verhitten op de plek waar je het hebt bereid. Een soepje warm je gewoon weer op in de pan waarin je ‘m hebt gemaakt en gebakken karbonaadjes idem dito.

Toch zijn er wat uitzonderingen. Hieronder een paar handige tips, zodat je voortaan al je kliekjes kunt redden van de vuilnisbak.

Restjes opwarmen: zo doe je dat!

Pizza opwarmen

Over het perfect opwarmen van pizza zijn vele steekproeven gedaan. Want hoe vaak hebben we niet een paar pizzapunten over die we de volgende dag nog lekker op willen eten?

In de magnetron wordt de pizza slap en in de oven kan ‘ie juist weer te krokant worden. Dé beste methode zou daarom zijn om pizza kort aan te bakken in een koekenpan met een beetje olijfolie.

Dat beetje extra vet zorgt ervoor dat de pizza niet uitdroogt en dat de bodem mooi krokant bakt. Bak je slice wel aan beide kanten, ongeveer twee minuten.

Aardappelpuree opwarmen

Aardappelpuree opwarmen in een pan op het fornuis is niet zo’n goed idee: je loopt het gevaar dat het goedje op behanglijm gaat lijken. Het lekkerste resultaat? Schep ze in een ovenschaal, strooi er een laagje paneermeel en wat kleine klontjes boter overheen en bak in de oven. Et voilà: aardappelgratin.

Heb je weinig tijd, dan kun je de restjes opwarmen in de magnetron. Doe dit in een afgesloten bakje, roer regelmatig en voeg daarna ook nog wat boter of room toe om het weer smeuïg te maken.

Rijst in de magnetron

Wil je heerlijke fluffy rijst, ook de dag nadat je het hebt gemaakt? Dek het af met een vochtig keukenpapiertje en zet het in de magnetron. Zo kun je de restjes opwarmen zonder dat ze uitdrogen.

Restje risotto over?

Van risotto maken wij graag een grote pan, maar wat als je met restjes blijft zitten? Omdat bij risotto de textuur heel belangrijk is, heb je daarvoor wat vloeistof nodig: wijn of nog een beetje bouillon. Je kunt de restjes opwarmen in de magnetron of in een pan, maar het is dus belangrijk dat je er een scheutje wijn of bouillon bij doet.

Invriezen kun je met risotto beter niet doen: het verandert de textuur van het gerecht te veel.

Brood weer knapperig krijgen

Broodjes die een dag oud zijn, zijn niet meer knapperig en kunnen wat taai zijn. Heb je wat oud brood over, zoals stokbrood of afgebakken broodjes? Besprenkel ze met wat water, pak ze in aluminiumfolie in en warm ze op in de oven. Je brood zal weer knapperig zijn.

Gefrituurd voedsel of met een krokant laagje

Gefrituurd voedsel zoals fried chicken, oliebollen en bitterballen worden weer krokant als je ze even opwarmt in de oven. Spetter ze van tevoren nat met een klein beetje water voor het beste resultaat.

Friet opwarmen

Er is een uitzondering op de regel hierboven: frietjes. Heb je frietjes over van je afhaalmaaltijd? Gooi ze niet weg en pak er een koekenpan bij. Je bakt ze namelijk zo weer krokant in een koekenpan met een beetje olie.