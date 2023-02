Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Waar komt hagelslag vandaan?

Het is misschien wel het meest Hollandse ontbijtje ooit: een boterham met boter en hagelslag. Misschien de reden dat we één van de gelukkigste landen op aarde zijn, misschien niet. Hoe dan ook, waar komen de chocolate sprinkles vandaan en waarom heet het eigenlijk ‘hagelslag’?

Niet alleen in Nederland eten we chocolade bij het ontbijt, ook in Frankrijk en Italië wordt er regelmatig chocolade gegeten – denk aan een pain au chocolat of een pot Nutella. Maar wat het Nederlandse chocolade-ontbijt zo bijzonder maakt, is de vorm waarin de chocolade wordt gegoten: korte chocoladestaafjes.

Wanneer ontstond hagelslag?

Het is niet helemaal duidelijk wanneer ons favoriete broodbeleg is ontstaan en wanneer het voor het eerst werd gegeten. Wel is het duidelijk dat dit al járen gebeurt. Rond 1400 werd er al anijshagel (muisjes) op beschuitjes gestrooid om de geboorte van een baby te vieren (zoals we nu nog steeds doen). Rond 1900 kwam het product pas in de chocolade- en fruitvorm zoals we die nu kennen op de markt.

En die naam?

Maar waarom heten de kleine chocolade stukjes eigenlijk ‘hagelslag’? Dat komt vermoedelijk van het geluid dat de hagelslag maakt als het uit het pak op je boterham valt: het geluid van hagel die valt.

Koken en bakken met hagelslag

Zin in hagelslag gekregen, maar wil je er nét iets anders mee doen? Check dan onderstaande recepten van onze collega’s van Culy, die zijn misschien precies wat je nodig hebt.

