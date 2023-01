Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Daar zijn ze al: héél opvallende paaseitjes (van beschuitsmaak tot Pornstar Martini)

De paaseitjes liggen (al) weer in de winkel! En dat betekent dat we kunnen proeven met welke exorbitante smaaksensaties de chocolatiers dit jaar weer op de proppen zijn gekomen.

Zo ontdekten Metro‘s collega’s van Culy wel heel opvallende (maar lekkere, verklappen we alvast) paaseitjes in smaken als Pornstar Martini, ontbijtkoek en beschuit met muisjes. Kun je vast bedenken van welke smaak je in één adem een zakkie leeg eet binnenkort!

De opvallendste paaseitjes van 2023

We ontdekten dat de trofee voor de meest opvallende smaken paaseitjes van 2023 naar snoepwinkel Jamin gaat (al is het nog vroeg in het jaar). Van salt & pepper-puur tot aan hazelnoot-schuimtaart-melk: we moesten ze natuurlijk voor je testen.

Banoffee

Als banaanhater stond Culy’s Martine niet te springen om deze smaak paaseitjes. Want banaan is óf te zoet óf te weeïg. Tenzij je de banoffee-paaseitjes probeert. De banaan is aanwezig als bij het befaamde apenkop-snoepje, waarbij de drop plaats heeft gemaakt voor pure chocolade. Een topcombi.

Beschuit met muisjes

Mocht er in je omgeving een baby geboren zijn, waarvan een van de ouders zot is van chocolade, dan willen we je bijna dwingen deze paaseitjes als geschenk in te slaan. De anijssmaak is sterk aanwezig en dat is een chocoladecombi die we jaren eerder hadden willen ontdekken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pornstar martini

In het lijstje met bijzondere paaseitjes-smaken mag een van de populaire cocktails van dit moment natuurlijk niet ontbreken: de Pornstar Martini. Het eitje is alleen al feestelijk door de lichtoranje teint. En dan de smaak: passievrucht sterk aanwezig, maar naarmate je kauwt, maakt het zoete plaats voor het bittertje van de drank. Een alcoholvrij cocktailshotje!

Ontbijtkoek

Een plakkie ontbijtkoek in de ochtend is jeugdsentiment waar we nog steeds blij van worden. Die ontbijtkoek inruilen voor paaseitjes met ontbijtkoeksmaak? Waarom niet? De smaak: eerst melkchocolade met een extraatje dat niet te plaatsen valt, maar naarmate je kauwt komt de fietsbanderige ontbijtkoeksmaak (van de donkere korst) steeds sterker naar voren. Zeker in de nasmaak.

Zout en peper

Degene die verantwoordelijk is voor deze paaseitjes-smaak heeft een érg pittig zout en peperstel in zijn keuken staan. De smaak is verrassend. Eerst erg zout, maar op een manier dat je denkt ‘interessant.’ Naarmate het zout wegebt, komt het pepervaatje tevoorschijn en die is spicy!



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Key lime pie

Wie kent ‘m niet: de onweerstaanbare limoentaart met gebrande eiwitten bovenop. Die vind je nu, mét melkchocolade, in een paaseitje. Hij is fris, maar niet zo fris als je misschien zou denken. De chocolade maakt ‘m extra romig, wat het frisse iets wegneemt, maar ‘m nog steeds erg lekker maakt.

Hazelnoot-schuimtaart

De hazelnoot-schuimtaart is zo’n klassieker, dat zo’n taart in paaseitjes stoppen eigenlijk best een logische zet is. Toch blijkt dat nog lastig. Want hoewel we het schuim terugproeven in de substantie van de binnenkant van het eitje, missen we die hazelnoot schuim-vibe, waar we zo dol op zijn. Maar ach: een paar eitjes ervan verorberen, daar zeggen we uiteraard geen nee tegen.

Bovenstaande paaseitjes zijn te vinden bij Jamin.