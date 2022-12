Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kerstontbijt maken? Met deze gerechten zet je iets heerlijks op tafel

De meeste mensen richten zich met de kerstdagen vooral op het kerstdiner. Maar wij vinden dat je ook al bij het ontbijt in de kerstsferen kan komen. Zoet, hartig, of misschien zelfs allebei, met deze twaalf recepten voor het kerstontbijt beginnen jouw kerstdagen goed.

Onze collega’s van Culy geven je de ultieme inspiratie voor een overheerlijk ontbijt. Moet je trouwens koken tijdens kerst? Lees dan hier alle tips en tricks om een perfect kerstmenu samen te stellen.

Inspiratie voor het kerstontbijt

Koffiepannenkoeken

Pannenkoeken en koffie zijn sowieso al een perfect ontbijt. Maar wat nou als je ze samenvoegt? Het resultaat is net zo lekker als dat het indrukwekkend is. En het geeft je meteen de perfecte boost om je kerstdagen te beginnen.

Briochekrans met cranberry’s en chilivlokken

Toen vorig jaar het boek Nadiya Bakt van Nadiya Hussain uitkwam, kregen we geen genoeg van deze briochekrans. Heerlijk zacht en kerstig door de cranberry’s, maar met de aangename twist van chilivlokken. Zo ben je meteen goed wakker!

Dutch baby met appel, kaneel en cranberrycompote

Nog zo’n heerlijk kerstontbijt met cranberry’s. Daarnaast maak je met deze Dutch baby (soort van pannenkoek uit de oven) de gouden combinatie van appel en kaneel. Door de geur alleen al waan je je de rest van de dag in kerstsferen.

Kaneelbrood

Ook met dit recept vult je huis zich in een mum van tijd met de heerlijke geur van kaneel. Dit recept voor kaneelbrood is 100% foolproof, maar alsnog overheerlijk. Lekker met een laagje roomboter en een kopje koffie. Wat dacht je van deze kerstkoffie met slagroom en kaneel?

Ontbijttoast met gezouten ricotta, bosbes en ahornsiroop

Geen enkel ontbijt is compleet zonder toast, en dus ook geen kerstontbijt. Til daarom de nederige toast naar een hoger niveau met een bosbessencompote en gezouten ricotta. En natuurlijk kan een flinke scheut ahornsiroop dan niet ontbreken.

In boter gebakken croissants met Nutella en banaan

Ja dat lees je goed. Deze croissants zijn in boter gebakken. Natuurlijk begrijpen wij ook wel hoe lekker een licht ontbijtje kan zijn, maar we beginnen pas met de goede voornemens in het nieuwe jaar. Naast de zachte, flaky croissants heb je natuurlijk ook de gouden combinatie van Nutella en banaan. Lekkerder kan bijna niet.

Shakshuka met venkel

Liever toch een hartig (en gezond) kerstontbijt? Maak dan eens deze variant op de bekende shakshuka. Wij hebben er venkel in gedaan, maar het mooie aan dit gerecht is dat je er eindeloos mee kan variëren. Eventueel ook goed te gebruiken voor je kliekjes van het kerstdiner.

Eggs Benedict met zalm

Geen enkel ontbijtlijstje ter wereld is compleet zonder Eggs Benedict. Verras je geliefde, familielid of huisgenoot met dit luxe kerstontbijt, dit keer met zalm in plaats van ham voor de luxe touch. Tip: bewaar je Hollandaisesaus in een thermoskan, dan blijft ‘ie goed totdat je het ontbijt serveert.

Kerstcroissants met rivierkreeft

Een echte Culy-topper die ieder jaar weer terugkomt. Deze hartige croissants tillen jouw kerstontbijt naar een hoger niveau. Zoek de beste croissants en vul ze met overheerlijke, zelf gekruide rivierkreeftjes. Ook heerlijk voor bij een kerstbrunch.

Speculaas wentelteefjes

Alleen al bij de naam van dit gerecht komen we helemaal in de kerstsferen. Gun jezelf een heerlijk en makkelijk kerstontbijt met deze wentelteefjes. Ook bij dit ontbijt zal je huis heerlijk kerstig ruiken door de geur van speculaaskruiden.

Challah

Hou je van brioche? Dan moet je ook een keer Challah proberen. Dit Joodse gevlochten brood heeft erg veel weg van de zoete Franse variant en ziet er ook nog mega indrukwekkend uit. En daarnaast is het echt makkelijker dan je zou denken om te maken.

Scones met bacon en ahornsiroop

Kan je niet kiezen tussen zoet en hartig? Kies dan voor beide! Deze scones zijn minder droog dan je misschien gewend bent, en dat vinden wij alleen maar beter. De krokante, zoute bacon zorgen voor een heerlijk contrast met de zoete ahornsiroop.

