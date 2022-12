Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kerstmenu samenstellen: waar begin je? De tips & tricks voor een heerlijk diner

Een kerstmenu samenstellen: elk jaar is het weer dezelfde ‘klus.’ Want hoewel de feestdagen ons eigenlijk alleen maar vreugde brengen, komt er ook de nodige stress en spanning bij kijken. Hoe stel je namelijk in vredesnaam elk jaar weer een vernieuwend, verrassend én ook nog eens lekker kerstmenu samen? Onze collega’s van Culy helpen je deze kerst uit de brand, want een kerstmenu samenstellen: dat is appeltje eitje.

Want stress om je kerstmenu is eigenlijk helemaal niet nodig!

Een kerstmenu samenstellen doe je zo

1. Kies een thema of terugkomende ingrediënten

Kijk, we begrijpen dat je aan het kerstdiner misschien niet in hippie kleding wilt verschijnen omdat dat je thema is. Met een thema bedoelen we: kleur, smaak, streek, fusion, keuken, en ga zo maar door. Denk aan een Italiaans kerstdiner of een kerstdiner waar in elke gang of elk gerecht iets geel is. Zo zorg je voor samenhang tussen je gerechten én maak je het ‘uitzoekwerk’ een stuk gemakkelijker.

Is bovenstaande niet jouw ding, maar wil je toch samenhang creëren tussen je gerechten en een ‘volledig’ menu serveren, dan kun je altijd nog á la Ottolenghi een ingrediënt aldoor terug laten komen. Maar dan wel telkens net even anders. Ingemaakte citroen bij de ceviche vooraf, een frisse citruskip als hoofd en citroenzest over de moelleux (een lava cakeje) bij het toetje. Ook zo creëer je samenhang en dus rust in je gerechten. Én het zorgt ook nog eens voor een smaaksensatie die aldoor terugkomt.

2. Ga voor veilig en kies gerechten die je goed kent

Een kerstmenu samenstellen is misschien de stress nog niet, maar een kerstmenu bereiden en voorschotelen is andere koek. Zeker als je veel eters krijgt. Ga daarom altijd voor gerechten die je al kent. Wellicht heb je ze een paar jaar terug met kerst gemaakt of is een beef wellington gewoon wekelijkse kost bij jou thuis.

Aan veilige gerechten hangt een ‘saai’ imago. Want dat zou de vermaledijde een garnalencocktail betekenen of een biefstukje met pepersaus. Maar laten we dat nu voor eens en voor altijd uit de wereld helpen. Want een veilig gerecht kan net zo goed een kreeften bisque zijn, als je je maar goed genoeg voorbereidt en je er zelfverzekerd bij voelt.

3. Proefkoken is een must

Vind je veilig koken saai en wil je toch uitpakken met bijzondere gerechten, zorg dan dat je ze minstens twee keer proefkookt. Dit is een term uit de restaurantkeuken en houdt in dat je de gerechten gewoon al eens een keertje maakt voor jou en je partner of gezin. Zodat je kunt kijken waar je extra goed moet opletten en waar de valkuilen in je recept zitten.

Wat ook vaak gebeurt als je recepten gaat proefkoken, is dat je bij de eerste hap denkt: „Nou, hier kan nog wel wat van dit of dat bij.” Zeker als je recept te flauw is of te lafjes qua interessante smaken, ben je achteraf blij dat je het al eens hebt gemaakt. Zo kun je op het moment supreme uitpakken met bijzondere smaken én een gerecht dat je gewoon al kent. Dát is pas senang een kerstmenu koken.

4. Samen dineren is ook echt samen dineren

Hoe vaak is het je niet overkomen dat je een diner organiseert en je zelf aldoor terug de keuken in moet om de volgende gang voor te bereiden? Inderdaad: te vaak. Dat willen we deze kerst niet meer. Je zou daarom eens kunnen denken aan een shared dining kerstmenu, met allemaal kleine gerechtjes die je tegelijk op tafel zet en waar iedereen van kan eten.

Kost me dat dan nóg meer voorbereiding? Nee. Deze gerechtjes kunnen gaan van oeufs mayonaise tot een ceviche en van mini beef wellington’s tot een makkelijke stoof in een klein kommetje met brood of frietjes daarbij. Het is zo moeilijk als je het zelf maakt.

Waar het vooral om gaat is dat je de gerechten zo goed als tegelijk op tafel kunt zetten. Koude dingen die je ‘s ochtends al kunt voorbereiden en warme dingen die je ‘s middags alvast door verhit zodat ze ‘s avonds alleen nog even opgewarmd hoeven worden. Kind kan de was doen dan!

5. Kijk welke dingen je al (ver) van tevoren kunt klaarmaken

Je verwacht het misschien niet, maar sommige componenten van je kerstmenu kun je al maanden van tevoren klaarmaken. Zoals bouillons, geroosterde nootjes, sommige sauzen, kruidenolie, ijs en andere dingen die je kunt invriezen, vacuüm kunt verpakken of droog kunt bewaren.

Het is dan ook altijd verstandig om alle gerechten op je kerstmenu te splitsen in taken en dit te noteren op een grote lijst met afvink vakjes en dagen waarop je de taken uitvoert. Doe dit tot echt de kleinste taken ook op je lijst staan zoals pepers snijden, je saus in een spuitfles doen of een gerecht opwarmen.

6. Eén iemand vega? Iedereen vega

Een kerstmenu samenstellen is al een klus op zich. Zijn er dan mensen in je gezelschap vegetarisch of hebben ze een bepaalde allergie, pas dan je volledige menu hierop aan. Want uitzonderingen zijn leuk en aardig, maar ook meer werk. En daar zit je tijdens je kerst gewoon niet op te wachten.

Dat niet alleen, een compleet kerstmenu waarbij iedereen hetzelfde eet zorgt voor verbroedering. Daarnaast is een vegetarisch of vegan kerstmenu ook best een leuke uitdaging voor jezelf, maar ook voor ome Ko die jaarlijks roept dat hij per se vlees wil eten. Kijken of ‘ie het merkt of je nepvlees voorschotelt.

7. Kerstmenu samenstellen aan de hand van wat er gedronken wordt

Kijk, je kerstmenu samenstellen door te beginnen met de gerechten en daarna de dranken erbij zoeken is leuk, maar zo doe je het al jaren waarschijnlijk. Daarnaast wil je bij je hoofdgerecht misschien per se een bijzondere rode wijn uit Zuid Italië drinken die je mee hebt genomen van vakantie. Dan doe je er goed aan om eerst te bepalen wat je wil drinken (zo specifiek als je kunt) en daarbij passende gerechten uit te zoeken.

Wil je een alcoholvrij kerstmenu samenstellen, dan doe je er helemaal goed aan eerst de drankjes te bepalen en dan gerechten te kiezen. Alcoholvrije drankjes (zeker als je niet voor 0,0% bieren en wijnen gaat) zijn vaak fruitig en zoet. Dan hangt ‘t er maar net af of je gerecht daarbij past. Het is daarom verstandig ook de drankjes van tevoren altijd even te proeven.