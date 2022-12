Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze foodtermen worden al jaren verkeerd uitgesproken

Als je lezer bent van populaire food-websites als Metro’s collega’s van Culy, dan weet je vast hoe je bepaalde culinaire termen moet uitspreken. Maar er zijn zo van die woorden uit de gastronomie die zelfs door chefs, recensenten en foodies nog altijd verkeerd worden gezegd. Welkom in de wereld van de foodtermen.

Culy maakte een tour door Amsterdam met Mooncake en leerde over deze veelvuldig verkeerd uitgesproken foodtermen. Wist jij dit al?

Verkeerd uitgesproken woorden

Blin, blini, blini’s

Hier begon het hele gesprek mee toen we plaatsnamen bij Blin Queen in Amsterdam. Blini zijn de Russische pannenkoekjes die vaak met kaviaar worden gegeten. Blin is het enkelvoud, en blini is dus meervoud, niet blini’s. Alhoewel wij dit 9 jaar geleden ook niet doorhadden…

Lasagne of lasagna?

Ah, een bekende verkeerde uitspraak. Wie in Italië een lasagna bestelt, brengt het er karig vanaf. Dit is namelijk het woord voor slechts één pastavel. Zodra je meerdere vellen samenvoegt, krijg je dus lasagne. Klinkt misschien minder Italiaans, maar is wel zo correct.

‘Uno panini, par favore’

Wisten wij veel dat dit ook fout is… Wanneer een Italiaan over panini spreekt, heeft hij het over broodjes, meervoud dus. Wil je een enkel broodje bestellen, dan spreekt men over een panino. Deze is voor ons ook echt even wennen.

Spaghetti

Oké, we geven toe, dit wordt door de hele redactie al verkeerd uitgesproken. Spaghetti met een Italiaanse ‘gh’ gaat ons prima af, maar hoe noem je het wanneer je maar één zo’n pastasliert bedoelt? Nou, dan noem je het dus een spaghetto. Wisten wij veel…

Ravioli

Nu komt het niet zo vaak voor dat je maar één spaghetto gaat bestellen, maar het kan wel voorkomen dat er maar één grote gevulde pasta op het menu staat. Dan spreekt men (net als bij spaghetti) over een raviolo. Klinkt ook al meteen een stuk groter.

Sriracha

De afgelopen tien jaar heeft sriracha een vaste basisplek in de meeste huishoudens in Nederland vergaard. Zo ook binnen de Culy-redactie. Je kan onze verbazing dus wel begrijpen toen we erachter kwamen dat niemand – maar dan ook echt niemand – Sriracha correct uitspreekt. Officieel zeg je dus “Siracha”, zonder die eerste ‘r’.

Quinoa

Misschien wel de moeder der verkeerd uitgesproken food-termen. Kie-noo-aa klinkt hip, modern en supergezond. De daadwerkelijke uitspraak, Kien-waa, klinkt wat ons betreft juist pretentieus en uit de hoogte, dus deze laten wij lekker verkeerd. Een kie-noo-aa salade klinkt toch ook veel lekkerder dan een kien-waa salade?

