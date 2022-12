Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Proost! 5 lekkere alcoholvrije cocktails voor tijdens de feestdagen

Loop je al met een Dry January in gedachten? Misschien kan je er tijdens de laatste feestdagen van 2022 al mee beginnen. Je krijgt vast trek in alcoholvrije cocktails als je deze vijf tips leest. Met óf zonder alcohol: proost! En nog een fijne tweede kerstdag en laatste week van het jaar op weg naar oud en nieuw natuurlijk.

Voor veel mensen zijn alcoholvrije tijden al heel normaal. Voor korter, langer of voor altijd. Sinds de zomer van 2021 kunnen drank zonder alcohol-liefhebbers zelfs terecht in een slijterij zonder echte drank: NIX & NIX in Haarlem heet die. Wim Boekema, uitbater van deze zaak, zette voor Metro vijf overheerlijke – zo belooft hij – alcoholvrije cocktails voor de feestdagen op een rij.

Alcoholvrije cocktais: fris als een hoentje weer op

Wat is er fijner dan een heerlijke cocktail te kunnen drinken tijdens de feestdagen én de volgende ochtend weer fris te zijn voor het volgende feest. Hieronder lees je daarom vijf alcoholvrije cocktails die naast feestelijk ook nog eens heel erg lekker zijn. Wim Boekema: „Hierdoor worden de feestdagen een stuk relaxter.”

1. Blood Orange Spritz

Een all-time favourite. Een Spritz gemaakt met bitterzoet bloedsinaasappel aperitief en gemixt met een bubbel. Schenk deze in een groot wijnglas over ijs en garneer hem met een sinaasappel partje. Cheers!

2. Cape Citrus & Elderflower Tonic

De classic Gin & Tonic, maar dan met een twist. Deze G&T heeft tonen van citrus, kaneel en lichte kruidnagel. De Elderflower Tonic laat de smaken goed doorkomen en geeft je een mooie afdronk. Drink de G&T in een groot glas met ijs en een takje rozemarijn of een schijfje komkommer.

Nog drie smakelijke alcoholvrije cocktails

3. Amaretti Sour

Zoet en zuur. Een combinatie waardoor je mond een ware smaakbeleving krijgt. De Amaretti schenk je uit over ijs. Voeg er vervolgens het sap van drie limoenen aan toe. Even roeren en garneren met een partje limoen. Zalig!

4 Dark & Stormy

Stoere cocktail en toepasselijk met winters weer. De combinatie van rum en ginger beer geeft een volle start met een pittige afdronk. Door de toevoeging van een beetje limoensap en limoengarnering komen de tonen van de cocktail nog beter naar boven.

5 Margarisha

Volgens insiders dé stijlvolste cocktail die er bestaat. Zorg dat je Margarita-glazen in huis hebt voor de beste presentatie. Mix de Mexican Agave, Cape Citrus en limoensap in een shaker vol met ijsklontjes. Doop de rand van je glas in zout en schenk de shaker vervolgens uit in het glas. Garneer met mooi limoenpartje op de rand en de klassieker is gemaakt.

Heb je de smaak te pakken? Hier vind je nog meer alcoholvrije cocktails dan wel drankjes voor fris en fruitige feestdagen en een – met Dry January – fitte start van 2023.