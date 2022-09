Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koken voor 1 persoon: tips om lekker en gevarieerd te eten in je uppie

Koken is vaak het leukst wanneer je naast jezelf ook anderen blij kunt maken. Uitzonderingen daargelaten natuurlijk. Want er zijn genoeg avonden – bij ons in ieder geval wel – dat we ons verheugen op een favoriet recept, helemaal voor jou alleen. Toch betrappen we er onszelf op dat we wat luier worden wanneer we op regelmatige basis alleen zelf aan tafel – of op de bank – schuiven.

Met deze tips wordt koken voor 1 persoon makkelijker, leuker én lekkerder.

Koken voor 1 persoon

Ook fijn: met deze trucs bespaar je zowel boodschappentijd als -kosten. Nog meer goed nieuws: onderstaande tips zijn natuurlijk ook super handig wanneer je met 2, 3 of 4 personen bent. Alleen koop je in dat geval wat groter in.

Groenten die langer goed blijven

Ze zeggen wel ‘s dat kip veelzijdig is, maar dat zijn groenten natuurlijk ook. Plus gezond, plus erg lekker. Door te speuren naar groenten die langer houdbaar blijven, kun je er elke dag een beetje van gebruiken en het steeds op een andere manier bereiden. Denk aan tomaten, venkel, aubergine, spitskool, rode of witte kool, pompoen, (zoete) aardappelen en bieten. Maak er op dag één een frittata van, combineer ze op dag 2 met noodles en verwerk de leftovers op dag 3 in een soep.

Rijst of noodles

Maak het jezelf nóg makkelijker door op dag 1 extra rijst of noodles te koken, en dit apart te houden voor dagen erna. Zo maak je bijvoorbeeld met rijst op dag 1 dit recept voor een vegan poké bowl, op dag 2 een handjevol in deze kippensoep met zoete aardappel en dag 3 gebruik je ‘m als basis voor dit recept van nasi goreng. Die is immers een stuk lekkerder met ‘oude’ rijst dan met vers gekookte rijst. En in het geval van noodles: verwerk ze op dag 1 bijvoorbeeld in dit recept van vegan noodles met sticky aubergine en maak ze lekker crispy op de bakplaat met kip en paksoi.

Koken voor 1 persoon: een go-to lijst met simpele klassiekers

We feel you: na een lange (werk)dag is uitgebreid in de keuken staan het laatste waar je zin in hebt. Onze vluchtroute is een kleine maar knappe lijst met enkele supersimpele – en vooral heel lekkere – klassiekers. Weinig moeite, hoop effect. En een beetje comfort, dat verdien je ook wel na zo’n dag. Enkele van onze favorieten:

Op naar de toko

Voor ons is de toko sowieso al onze beste vriend en dat komt helemaal goed uit wanneer je vaak voor één persoon kookt. Instant noodles zijn misschien wel het meest onderschatte product, aangezien het meer als een snack wordt gezien. Maar de beste exemplaren hebben slechts een paar extra ingrediënten nodig om je avond zielsgelukkig en voldaan te starten. De beste instant noodles vind je hier, en we hebben ook meteen alle tips op een rij gezet hoe je instant noodles nog lekkerder maakt.

De vriezer

Beschouw naast de toko ook je vriezer als beste vriend. Wat er zo handig aan is? Veel, maar we noemen een paar redenen:

Diepvriesgroenten: zonder iets weg te hoeven gooien kun je elke dag een handje eruit halen.

Bladerdeeg of filodeeg: dit recept voor een quiche met filodeeg is een uitkomst, net als dit bladerdeegtaartje met tuinbonen en ricotta.

(Te) veel gekookt? We kunnen ons voorstellen dat je er niet meteen naar uitkijkt om morgen hetzelfde te eten. Bewaar het daarom in de vriezer zodat je altijd weer wat achter de hand hebt.

Stoof koken voor 1 persoon

Gezellig, want je huis vult zich met de heerlijkste geuren, én veelzijdiger dan je denkt: de stoof. Maak ‘s een flinke pan coq au vin, dit stoofpotje met buikspek, room, cider en paddenstoelen of een klassieke boeuf bourguignon. Eet ‘m op dag één met gebakken aardappelen, vergezel ‘m met wat zuurdesembrood op dag 2, en roer er op dag 3 wat linguine doorheen.

1 persoons-toetjes

Dat je in je eentje eet hoeft niet te betekenen dat het diner zich tot één gang beperkt. Dat is precies de reden dat we alle desserts voor 1 persoon hebben verzameld in 1 artikel.