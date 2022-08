Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Slecht nieuws voor zoetekauwen: mogelijk minder snoep door droogte

Slecht nieuws voor zoetekauwen. Door de hitte en de droogte in Europa is de kans groot dat de oogst van suikerbieten slecht uit gaat pakken en dit heeft invloed op de producties van snoep en chocolade, zo waarschuwen kenners.

In meerdere Europese landen maken boeren zich zorgen over de lagere opbrengsten van suikerbieten. In totaal zakt de suikerproductie in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk komend seizoen zo’n 16,4 miljoen ton bedragen. Dat is ongeveer 1 miljoen ton minder dan een jaar eerder, schat handelsbedrijf Czarnikow.

Minder snoep en chocola door slechte oogsten

De slechte oogst betekent dat er mogelijk meer suiker geïmporteerd zal moeten worden. Blijft de regen voorlopig ook uit, dan kunnen de productievooruitzichten nóg verder naar beneden worden bijgesteld.

De prijzen voor witte suiker zijn in de afgelopen twee weken flink gestegen en liggen momenteel 8 procent onder het hoogste punt in vijf jaar, dat in juni al werd bereikt. Volgens kenners kunnen de hogere prijzen betekenen dat er minder suiker zal worden gekocht en dat kan gevolgen hebben voor de productie van snoep en chocola. Sommige producten zullen hun productieniveaus daarom gaan verlagen, zo klinkt het.

Suikerbietenteelt kan nog herstellen

De bieten worden meestal vanaf de herfst geoogst. Dat betekent dat de teelt nog kan herstellen als het weer op korte termijn omslaat. Maar de kans dat dit gebeurt is klein. Hoewel er vanaf morgen stevige regen- en onweersbuien verwacht worden, lijkt het er niet op dat er de komende tijd genoeg regen gaat vallen om de teelt te herstellen. Toch kunnen de buien die voor aankomende week voorspeld worden lokaal leiden tot wateroverlast omdat de bodem uitgedroogd is.

Volgens boeren valt tegen de hitte en de droogte ook nauwelijks op te sproeien en dat heeft niet alleen gevolgen voor suikerbieten. Ook andere gewassen zoals mais en zonnebloemen gaan gebukt onder de hitte.