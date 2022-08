Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dol op ijskoffie? Deze soorten vind je in andere landen

Klaar om in ijskoffie de wereld rond te gaan? Met deze zeven ijskoffie-varianten reizen we van Vietnam tot Griekenland en Japan. En dat betekent dat je naar hartenlust inspiratie kunt opdoen voor de volgende creatie bij je thuis.

We zetten een paar soorten in de spotlights.

Zeven ijskoffie-varianten uit andere landen

Vietnamese ijskoffie

Het sleutelingrediënt voor Vietnamese ijskoffie? Gecondenseerde melk natuurlijk! En wie dat spul een beetje kent, weet al dat zo’n ijskoffie uit Vietnam flink zoet en ook wat dikker is qua textuur. En dat is echt heel, heel erg lekker. Zelf maken? Check ons recept voor Vietnamese (ijs)koffie.

Frappé

Frappé vindt – in tegenstelling tot wat je misschien zou denken – zijn oorsprong in Griekenland. Voor deze ijskoffievariant wordt instant koffie hevig geschud (snap je ‘m? Frappé dus) met suiker zodat de koffie luchtig wordt.

Dit wordt op zijn beurt in een glas met ijsblokjes geschonken en overgoten met een scheut melk. Een ijskoud en ultiem luchtig drankje dus, dat ook nog eens gezoet is. Lekker!



Italiaanse affogato

Wij categoriseren affogato misschien al gauw onder dessert, in Italië bestel je ‘t gewoon aan de bar. Wat je dan krijgt is een bol vanille-ijs die in een glaasje espresso wordt gemikt. En of je dat nou als ontbijt drinkt (wij gaan je niet tegenhouden) of als dessert: die combinatie is hoe dan ook goud waard.

…of Italiaanse granita al caffe

En blijven we in Italië, dan is ook granita al caffe in zekere zin een variant op ijskoffie. Hiervoor worden suiker, water en espresso gekookt in een steelpannetje.

Dit mengsel wordt overgegoten naar een ovenschaal of bakje om vervolgens de vriezer in te gaan. Roer je dit mengsel eens in de zoveel tijd goed door, dan ontstaat een sorbetachtig koffiemengsel: granita al caffe dus. Ook hier geldt weer dat je niet vreemd moet opkijken als je Italianen dit als ontbijt ziet eten. Geef ze eens ongelijk…



Es Alpukat

Kon ook niet ontbreken in dit lijstje: de Indonesische uitvinding es alpukat. Zie het als een affogato met avocado in plaats van ijs. Of als een avocadomilkshake met koffie. Es betekent ijs, alpukat betekent avocado. De smaak neigt naar die van een bizar romige, dikke milkshake, mét koffie dus.

Zelf eens uittesten? Culy gaf eerder het recept voor es alpukat prijs.

Mazagran

Mazagran komt dan wel oorspronkelijk uit Algerije, vandaag de dag wordt het meer gedronken in Portugal. In feite is het een mix tussen citroenlimonade en espresso, geserveerd op ijsblokjes. Als zoetstof wordt naast suiker ook vaak honing ingezet. Dat levert een verfrissend drankje op, dat toch een interessant bittertje heeft door de koffie.

Aisu Kōhī (Japan)

En wil je nou een ijskoffie in Japanse stijl, dan kom je uit bij Aisu Kōhī. De vers gezette koffie wordt daarvoor rechtstreeks in een langwerpig, met ijsblokjes gevuld glas gegoten. Bestel je dit in een Japanse koffiebar, dan krijg je er vaak een klein kannetje vloeibare suiker bij. Simpel maar doeltreffend.