Deze 4 eetbare schelpdieren vind je op het Nederlandse strand

Met warm weer verkoeling zoeken bij het strand en ’s avonds tijdens de zonsondergang genieten van je eigen gevangen oesters, mosselen of andere schelpdieren. Ook op het Nederlandse strand kun je je eigen eten vinden.

Manners Magazine loopt over de kustrotsen en stuift door het zand, op zoek naar eetbare schelpdieren die je zelf kan plukken (of rapen) om vervolgens klaar te maken.

Regels omtrent eetbare schelpdieren op het Nederlandse strand

Maar mag je zomaar schelpdieren plukken (of rapen)? Ja, volgens de Nederlandse wet is het toegestaan. Er zijn echter wel regels. Je mag maximaal 10 kilo schelpdieren voor eigen gebruik rapen. Ook mag je alleen op de bij laag water toegankelijke stukken rapen (dus niet met een boot het water op) en moet je buiten percelen blijven van kweekbedrijven.

Vier eetbare schelpdieren op het Nederlandse strand

Hou je je aan deze regels (lees alle regels hier), dan kan je lekker je gang gaan. Op het Nederlandse strand zijn er ontzettend veel schelpdieren te vinden. Dit zijn de vier bekendste.

1. Mosselen

Mosselen kun je op meerdere plekken langs het Nederlandse strand vinden, bijvoorbeeld rondom de Oosterschelde (Zeeland). Let wel, het rapen van schelpdieren kan niet als het water hoog staat.

Je kan mosselen vinden tussen stenen en in het zand. Pas op dat je geen planten of wier beschadigt tijdens het rapen. Dit is verboden en tast de natuur aan.

2. Oesters

Voor oesters geldt hetzelfde. Ook deze kun je op ongeveer dezelfde plekken vinden. Wil je exact weten op welke stranden je de schelpdieren kan vinden? Lees dan hier de acht beste plekken om oesters te rapen in Nederland.

3. Kokkels

Kokkels vinden is niet moeilijk. Het beestje graaft zich niet diep in het zand. Een kokkel ligt tot maximaal 15 centimeter diep in de bodem. Het is niet zelden dat je een kokkel tegenkomt op het strand. 10 kilogram vind je zonder moeite.

Het klaarmaken van kokkels is ook niet ingewikkeld. Als je mosselen kunt bereiden, dan is dit schelpdier een eitje.

4. Scheermessen (mesheften)

Je loopt met je blote voeten lekker over het strand en ineens prikt er wat in je voet. Grote kans dat het een scheermes is. Sommige stranden liggen bezaaid met de schelpdieren.

Zelf scheermessen vangen is voor luie vissers. Je hoeft je handen namelijk niet vies te maken. Door simpelweg zout te strooien op de verstopplek van het schelpdier, komt het naar boven. Echter, ook zonder dit trucje zijn ze makkelijk te vangen bij laag water.