Kwekkeboom voegt twee nieuwe vegan snacks toe aan het assortiment

Situaties waarin je als vegan jaloers naar je bitterbal-etende vrienden zat te kijken, zijn al een tijdje voorbij. Het aanbod aan plantaardige borrelsnacks is de afgelopen jaren immers flink toegenomen en het ziet ernaar uit dat die trend nog lang niet voorbij is. Zo komt nu ook Kwekkeboom met twee nieuwe vegan snacks die je in de oven of airfryer kunt bereiden.

Vinden we lekker!

Vegan snacks van Kwekkeboom

De vegan snacks die Kwekkeboom heeft ontwikkeld zijn er in twee varianten: de Nacho Cheese flavour Bloemkool Nugget en de Net-als-Kip Nugget. De eerste variant belooft een romige vulling met bloemkool, vegan cheddar en een vleugje chilipeper. Ook lekker: het krokante korstje is gemaakt van verkruimelde nachochips. De laatste imiteert de smaak van kip met een extra vleugje zwarte peper.

Kortom: hapklare, nuggetvormige bites die net zo lekker zijn als de bekende snack met kip, maar dan uiteraard helemaal plantaardig. Wij zien al helemaal voor ons hoe die vegan snacks populaire happen worden op je volgende borrelplank, of gewoon als bijgerecht bij een frietje.

Die wil ik hebben!

Wil jij deze nieuwe plantaardige nuggets van de bekende krokettenproducent in huis halen? Zet die oven (of airfryer) maar vast aan…

De nieuwe vegan Kwekkeboom Oven & Airfryer Nacho Cheese flavour Bloemkool Nugget en Net-als-Kip Nugget zijn vanaf vandaag te vinden in het vriesvak bij Albert Heijn & Plus.